« Dieu seul suffit », c’est le message spirituel de cette œuvre autobiographique du cardinal Philippe Ouédraogo, dédicacée ce lundi 30 janvier 2017. Dans un entretien réalisé par Anicet Liliou des Editions vivre-ensemble, ‘’l’homme de Dieu ‘’ fait la synthèse de son expérience humaine, pastorale, ainsi que l’expression de sa spiritualité et de « don total » à Dieu et à l’Eglise. Structuré en 6 parties, dans un volume de 194 pages, « Dieu seul suffit » est selon son auteur, « un appel pressant à toujours retourner à l’essentiel ».

La vie du cardinal, sa mission au sein de l’Eglise, ses homélies percutantes pendant les événements importants de son ministère, la spiritualité de Charles de Foucauld, les vocations, les grandes questions de notre humanité, les revers politiques au Burkina : ce sont quelques articulations de l’œuvre du cardinal Philippe Ouédraogo.

« Loin de moi la prétention d’écrire pour me présenter comme un modèle. C’est dans un sens purement pastoral que j’ai accepté de donner ce témoignage » a noté le cardinal Philippe Ouédraogo, soulignant que cette œuvre est tirée des profondes méditations de Charles de Foucauld et de sainte Thérèse d’Avila.

Pour le cardinal qui ne voudrait vivre que pour Dieu, tout homme aspire au bonheur. C’est légitime, dit-il, mais « Malgré notre soif de pouvoir, d’argent, de plaisir …ça ne nous rend pas forcement heureux et un jour, tout cela s’écroule avec la souffrance, la maladie, la mort. Pourquoi tout cela » s’interroge-t-il ?

La réponse du successeur du cardinal Paul Zoungrana est que « Dieu seul suffit et au-delà de cette réalité un peu mystérieuse dans notre vie quotidienne, notre manière d’être et de vivre, il faut que nous ayons comme point de repère essentiel, Dieu ».

S’exprimant sur l’origine du projet, l’éditeur Anicet Liliou a confié que l’idée d’écrire un livre sur la vie du cardinal remonte à mai 2015, à l’occasion du symposium international sur le dialogue interreligieux au Bénin. « Devant l’aura de son éminence et l’écho de son message à cette rencontre sur la diversité religieuse et culturelle, j’ai proposé de transcrire cette vision du cardinal et la consigner dans un ouvrage » a-t-il signifié. Et si le cardinal était réticent au départ, Anicet Liliou se souvient qu’il a dû laisser le temps à l’auteur de se convaincre de « l’intérêt pastoral d’un tel témoignage ».

Du « Duc in altum » à « Dieu seul suffit »

Dans cet ouvrage où le cardinal livre sa vie toute donnée à Dieu et à l’Eglise, l’écrivain Anicet Liliou soutient que celui qui ne cesse de nous interpeller à « aller au large » pour mieux connaître le christ et l’aimer, est bien convaincu de sa vision , puisque pour lui, « Dieu seul suffit ». ‘’Du « Duc in altum » (Allez au large ! ndlr), il nous fait passer à « Dieu seul suffit ». Ces deux sentences constituent pour lui, la synthèse de son cheminement humain, chrétien et pastoral » a-t-il renchéri. Le cardinal pour sa part espère : « Si ce témoignage de ma vie peut inspirer une ou d’autres personnes, ce livre aura rempli toutes ses promesses ». Il invite de ce fait les lecteurs à découvrir à travers ce livre, son cheminement et son engagement auprès du christ. Le livre « Dieu seul suffit » est disponible au prix de 2 000 francs CFA.

Né le 31 janvier 1945, le cardinal Philippe Ouédraogo a été ordonné prêtre le 14 juillet 1974. Nommé archevêque métropolitain de Ouagadougou en 2009, il est créé cardinal le 22 février 2014 par le pape François. Le cardinal Philippe Ouédraogo est titulaire d’un doctorat en droit canonique.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net