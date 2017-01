Commission de l’UA : Moussa Faki Mahamat succède à Nkosazana Dlamini Zuma

C’est fait ! L’Union africaine (UA) a un nouveau président à la tête de sa Commission. A 56 ans, le diplomate tchadien, Moussa Faki Mahamat, a été élu ce lundi 30 janvier 2017 à la tête de la Commission de l’UA. Abdoulaye Bathily, PelonomiVenson- Moitoi, et Agapito Mba Mokuy ont été éliminés à l’issue des trois premiers tours.

Amina Mohammed et Moussa Faki Mahamat restaient en course. A l’issue du septième tour, c’est le Tchadien qui a été élu avec 39 voix sur 54.

Depuis 2008, il est le ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine. Il a aussi été Premier ministre de 2003 à 2005. A la tête de l’institution, ses priorités sont, dit-il, le développement et la sécurité, la gouvernance économique du continent, la jeunesse, le changement climatique, la gestion du flux migratoire.

Lors d’un entretien accordé à Jeune Afrique, il a confié qu’il faut rendre l’UA moins bureaucratique, moins procédurière pour plus d’efficacité et rendre effective la libre circulation des personnes et des biens. Pour y parvenir, il compte mettre l’accent sur la coopération entre les Etats, comme ce qui se fait dans la lutte contre Boko Haram. Il a ajouté se réjouir de la réintégration du Maroc dans l’UA.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net

Source : Jeune Afrique.