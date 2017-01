Gouvernement-SYNATIC : Le processus de transformation du statut de la RTB et des Editions Sidwaya en marche

Conformément au protocole d’accord signé le 29 décembre 2016 entre le gouvernement et le Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la culture (SYNATIC), une commission mixte chargée du suivi des études techniques du processus de passage de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et des Editions Sidwaya en Société d’Etat a été créée. Ce lundi 30 janvier 2017, le ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou a procédé à son installation.

C’est chose faite, la commission mixte prévue dans le protocole d’accord a été installée. Cela marque un grand tournant dans le passage de la RTB et des Editions Sidwaya du statut d’Etablissement public de l’Etat (EPE) en Société d’Etat. Les membres seront chargés de valider les termes de références élaborés par la RTB et les Editions Sidwaya en vue du recrutement des cabinets chargés des études techniques préalables à la mise en œuvre de la transformation en Société d’Etat.

Ils devront aussi examiner les rapports produits par ces cabinets et en produire un rapport à mi-parcours. Sans oublier d’organiser l’atelier de validation des documents produits par le cabinet et produire un rapport à l’intention du gouvernement sur le processus de transformation en société d’Etat.

Pour le ministre Dandjinou, le gouvernement satisfait ainsi à ses engagements. « Nous fondons un grand espoir sur les résultats des travaux de cette commission que j’engage à analyser la vie et le fonctionnement des deux structures, sans complaisance, afin de permettre à l’autorité de prendre la bonne décision, au moment venu, dans l’intérêt de l’Etat et des travailleurs des deux EPE », lance-t-il.

Cette commission mixte de 15 membres a jusqu’à la fin de ce premier semestre de l’année pour rendre ses conclusions. Sa composition est la suivante : SYNATIC (4 membres), ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (2 membres), ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale (2 membres), ministère de l’Economie, des finances et du développement (2 membres), ministère de la communication (2 membres), deux rapporteurs. Et c’est la Secrétaire générale du ministère de la Communication, Hortense Zida qui en assure la présidence.

Marcus Kouaman

Lefaso.net