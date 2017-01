ODDH : Une nouvelle organisation pour promouvoir les droits humains

La société civile burkinabè continue de s’élargir. Elle vient d’enregistrer la naissance d’une nouvelle venue, à savoir l’Observatoire indépendant de la démocratie et des droits de l’homme (ODDH). Cet observatoire a été officiellement lancé, le 28 janvier 2017, à Ouagadougou. Présidé par Lookman Sawadogo, l’ODDH se veut un organisme d’analyse, de veille et d’alerte démocratique.

Dernière-née des Organisations de la société civile au Burkina, l’Observatoire indépendant de la démocratie et des droits de l’homme (ODDH) entend servir de plateforme d’action, de formation et d’échange d’informations entre les défenseurs des droits de l’homme au Burkina et à travers le monde. Ce, dans le but de prévenir et lutter contre les violations et les atteintes aux droits de l’homme, mais aussi promouvoir et défendre la démocratie et l’état de droit. « Il s’agit d’une plateforme d’activistes et de défenseurs des droits de l’homme expérimentés qui s’engagent à mener en permanence une action pour le respect des droits économiques, sociaux, politiques des citoyens, des principes démocratiques et de l’Etat de droit dans la société burkinabè tels qu’édictés par la constitution, les instruments régionaux et internationaux pertinents en matière de droits de l’homme », a expliqué Siaka Coulibaly, membre du bureau exécutif, lors de la présentation de la structure

Au nombre des domaines d’intervention de l’ODDH, il y a : la justice et les libertés démocratiques ;le foncier et l’habitat ;l’environnement, les mines et entreprises extractives ;les élections, le droit de vote et la citoyenneté ; la paix et la sécurité, les droits économiques ; le genre, la décentralisation…

Organisations de défense des droits de l’Homme : Le Burkina, 2e pays au monde

« Le Burkina est le 2e au monde, après le Népal, en termes de volume d’organisations de défense des droits de l’homme. C’est dans le pluralisme qu’on arrive à mieux cerner la question. Parce que les droits de l’Homme, c’est tellement vaste qu’aucune organisation ne peut prétendre à elle seule faire bouger les lignes. Et les organisations profitent de la complémentarité des autres. Donc, on ne marche sur les prébendes de personne », a assuré le président de l’ODDH, Lookman Sawadogo.

L’ODDH se veut un organisme d’analyse, de veille et d’alerte démocratique. Pour ne pas être une organisation de plus, l’ODDH, dans son organigramme va mettre en place un conseil scientifique qui va comporter des intellectuels, des politiques, des acteurs chevronnés des droits de l’homme. Toute chose qui permettra d’aller au-delà des dénonciations, mais aussi et surtout « aller vers l’analyse, faire des propositions et donner de la ressource aux acteurs publics pour qu’ils puissent promouvoir les droits de l’homme ».

L’organe dirigeant actuel est composé de personnes ressources ayant plus de dix ans d’expérience dans la défense et la promotion des droits humains et des principes démocratiques. « On essaie de capitaliser cette expérience pour ne pas être une organisation de plus », a précisé Lookman Sawadogo.

Moussa Diallo

Lefaso.net