Décès de Mme LOEWENSBERG née SAVADOGO Alida Ragnanéwendé : Faire part

Le Toogo Naaba de Ziga (Yatenga) ; La grande famille SAVADOGO à Ziga, Fili, Ouahigouya, Ouagadougou, France, Italie et Suisse ; La grande famille ZONGO à Laye, Ouagadougou, France, Dakar, Etats-Unis et Cameroun ;

M. Edmond SAVADOGO, Amadé SAVADOGO à Ouagadougou

La grande famille BAKOUAN à Didyr et Ouagadougou ;

Les familles alliées VOLLE, LOEWENSBERG, BAMBARA, OUEDRAOGO, CRUCCAS, MARCHI et GANSORE ;

Le Commandant SAVADOGO Sèguènaam Augustin militaire à la retraite et son épouse Mme SAVADOGO née ZONGO Monique à Kologh-Naba, CCB St Raphaël ;

Inès BAKOUAN en Suisse ;

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fille, mère, tante, nièce et petite fille, Mme LOEWENSBERG née SAVADOGO Alida Ragnanéwendé. Décès survenu le Mercredi 25 Janvier 2017 en Suisse.

Elles vous informent que l’inhumation a lieu à Lausanne en Suisse ce samedi 28 Janvier 2017.

Une veillée de prière a eu lieu le Vendredi 27 Janvier 2017 dans sa famille à Kologh-Naba et une absoute ce Samedi 28 Janvier à 8h pour le repos de son âme.

Union de prière.