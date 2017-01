CAN 2017 : Arsène Yabré appelle à plus de responsabilité dans les manifestations de joie

Par Arsène Totao Yabré • lundi 30 janvier 2017 à 19h28min

Chers compatriotes, chers supporters,

Depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 qui se déroule au Gabon, nous constatons que les Etalons sont engagés à nous ramener la Coupe, et je souhaite que cela se réalise. Quelle joie de voir notre Equipe nationale en demi-finale après la traversée du désert ! Quelle joie de constater l’engouement et le soutien de la population pour nos Etalons ! Quelle joie de pouvoir rêver en ces temps de « janviose » !

Quelle joie ! Quelle joie ! Quelle joie !