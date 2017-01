Pèlerinage à Dingasso : Les fidèles catholiques ont prié pour l’unité et la paix

Comme chaque année, les fidèles chrétiens de la sous-région ont répondu une fois de plus présent à ce rendez-vous annuel du pèlerinage à Dingasso ce dimanche 29 janvier 2017. Un rendez-vous annuel qui, à n’en point douter, reste pour les catholiques, signe visible et merveilleux facteur d’unité de la famille diocésaine. Et c’est précisément à ces valeurs d’unité et de paix que nous renvoie le thème du présent pèlerinage ainsi formulé : « Avec Marie mère du Christ, notre paix, consolidons notre unité ».

Selon l’archevêque de Bobo-Dioulasso, Paul Ouédraogo, « le pèlerinage est toujours une démarche de foi ». Et vu le contexte d’insécurité auquel fait face le Burkina Faso, les citoyens aspirent à beaucoup plus de paix, à beaucoup plus d’unité. C’est ainsi que, réunis autour de l’eucharistie, les fidèles n’ont pas manqué d’implorer le seigneur afin qu’il accorde sa paix et son unité au monde entier en général et au Burkina Faso en particulier.

« L’insécurité règne un peu partout dans le monde et pour nous, le christ est notre paix. C’est lui qui peut vraiment nous donner la paix à laquelle nous aspirons et nous prions pour qu’il puisse nous donner cette paix et cette unité par l’intercession de la Vierge Marie. Qu’il accorde la paix à nos familles, à nos communautés chrétiennes et en définitif à tout le Burkina Faso », a souhaité Monseigneur Paul Ouédraogo.

Aussi, au cours de l’homélie, il ne manquera pas d’inviter ses fidèles à marcher sur le chemin de la sainteté car « plus nous serons sains, plus nous gagnerons en unité et en paix, car l’atteinte de nos objectifs et la réalisation de nos projets en dépendent », a-t-il dit. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net