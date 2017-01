Musique : Pour son baptême de feu, Chouchou Star sort « Indélébile »

Artiste amateur dans les années 2000-2001 lors des nuits culturelles au collège avec un groupe appelé Double Star, Sinini Yempabou Salif alias Chouchou Star fait partie désormais des artistes professionnels. Ce samedi 28 janvier 2017 à Fada N’Gourma a eu lieu la dédicace de son tout premier album baptisé ‘’Indélébile’’.

Composé de sept titres, cet opus parle de la vie en général, ce qui a inspiré l’artiste a embrasser une carrière solo. Un mixage de genres musicaux notamment le coupé-décalé et le rap. « Indélébile » parce que selon lui, ‘’on a eu à faire beaucoup de choses dans la vie, mais on se rend compte souvent que ça s’oublie facilement’’. Dans cet album, les mélomanes pourront déguster les chansons comme : « Que la vie est belle », « Free style », « Nouveau concept », « Géraldine », « Ainsi va la vie », « Faisons le show », et « Tranquillise-toi ».

Chouchou Star remercie Dieu pour l’inspiration qu’il lui a offerte gratuitement et sans condition, tant bien qu’il ne vit pas que de la musique. Il remercie également les mélomanes ; tous ceux qui sont venus le soutenir ; artistes, parents, amis, partout où ils se trouvent.

Ce bébé des artistes musiciens compte organiser des concerts et des passages dans les médias afin de mieux se faire connaitre.

Soumaila Sana

Lefaso.net