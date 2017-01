Miss universités 2017 : Les 20 présélectionnées sont connues

Au total, ce sont vingt filles qui ont été retenues parmi les trente qui ont défilé pour une place à la finale de Miss universités 2017 qui aura lieu le 04 mars prochain. Le concours a concerné les candidates des universités de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya et Ouagadougou. Pour Bobo-Dioulasso, ce sont Sonia Traoré et Awa Ouédraogo qui ont été retenues. Nadia Traoré et Carole Ouédraogo sont celles retenues pour l’université de Koudougou. Belkida Komi a été retenue pour l’Université de Ouahigouya. Quand aux quinze autres candidates retenues, elles viennent des différentes universités de Ouagadougou. Ce sont entre autres, Valérie Ouédraogo, Agnès Tiemdrébéogo, Yasmine Guingané, Nafissatou Ouédraogo, Lucia Douamba, Ingrid Bonkougou, Aida Sidibé, Carole Belem, Carole Kafando, Ruth Bouda, Amandine Nikiema, Assanata Daba, Samira Fofana, Maimouna Traoré et Samiratou Ouattaramé.

C’est parmi ces vingt candidates retenues que l’on choisira Miss universités 2017 au soir du 04 mars 2017, à en croire Ibrahim Berthé, président du jury. Il souligne que celles-ci ont été sélectionnées sur la base des critères prédéfinis, même s’il reconnait que les dix autres n’ont pas démérité.

Pour le promoteur de Miss universités M. Honoré Bambara, la particularité de cette 15e édition c’est son ouverture à toutes les nationalités. Toutes les nationalités sans distinction pouvaient prendre part au concours cette année. L’autre innovation réside dans le prix de la Miss qui est passé de deux millions à trois. Autrement dit, la Miss recevra un salaire mensuel de deux cent cinquante mille FCFA pendant douze mois. Autre innovation majeure, il y aura un jury qui va officier pour la première partie et la seconde partie sera officiée par une autre équipe. Le classement des membres du jury se fera par tirage au sort.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net