MPP Kadiogo : Les militants affûtent les armes pour le deuxième Congrès

En prélude à son deuxième Congrès ordinaire prévu pour début mars 2017, la direction politique nationale du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a instruit les structures du parti à la tenue de conférence provinciale. Ce dimanche, 29 janvier 2017, c’est la section provinciale du Kadiogo (dont Ouagadougou est le chef-lieu) qui a sonné la mobilisation de ses ‘’lieutenants’’ pour harmoniser les vues (mission essentielle de ces rencontres provinciales) autour des préoccupations et des suggestions à soumettre à travers le document général qui servira de base de travail aux congressistes. Au Kadiogo, les militants du « parti du soleil levant » entendent « sortir de ce congrès, encore plus forts ».

C’est la salle de conférences du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) qui a servi de cadre à ce rendez-vous provincial. Occasion pour le premier responsable provincial du parti dans le Kadiogo, Jean-Paul Tibo Tapsoba, de féliciter ses « camarades » pour le travail abattu pour hisser le parti sur l’échiquier politique national. Il a ensuite indiqué que cette conférence vise à recueillir les préoccupations, critiques et suggestions dans la dynamique du deuxième congrès ordinaire (instance suprême du parti), annoncé pour début mars 2017. « Vie du parti », « mise en œuvre du programme présidentiel » et « bilan des élections et perspectives » ont été les trois grands axes sur lesquels se sont déroulés les travaux.

Dans un rappel historique, M. Tapsoba a indiqué que, c’est le 8 mai 2014 que la section provinciale du Kadiogo a été installée par les membres du bureau politique national. « Une fois installée, notre section s’est attelée à implanter le parti dans les 187 villages du Kadiogo, dans les six communes rurales, les douze arrondissements, les 55 secteurs de la ville de Ouagadougou et plus de 600 zones de la ville de Ouagadougou. Il faut également noter que nous avons contribué à installer les unions et les coordinations provinciales », confie le premier responsable provincial du parti au pouvoir. « Il est aussi bon de relever que la section provinciale du Kadiogo a été à l’avant-garde de toutes les luttes pour l’avènement d’un renouveau démocratique au Burkina. Il s’agit notamment des luttes contre la modification de l’article 37, de la résistance au coup d’Etat de septembre 2015 », déclare-t-il. Sur un autre plan, mais dans le même ordre d’idée, il loge dans les acquis, la participation aux élections présidentielle, législatives et municipales. « La section du Kadiogo a abattu un travail titanesque dans la mobilisation et la coordination des militants et qui a permis d’obtenir 116 conseillers municipaux, trois députés et notre apport a fortement contribué à l’élection de notre candidat Roch Marc Christian Kaboré à la Présidence du Faso », ajoute Jean-Paul Tibo Tapsoba pour qui, le MPP, « en dépit de son jeune âge, a su s’imposer et se faire respecter » sur l’échiquier politique national grâce à la détermination de toutes les structures.

Cependant, avoue-t-il que l’arbre ne doit pas cacher la forêt. « Notre parti a connu des soubresauts divers qui méritent de notre part, de profondes réflexions pour permettre à celui-ci de relever les défis de la gouvernance interne et externe qui se présentent à nous », appelle le premier responsable de la section provinciale.

« Aujourd’hui, bien que nous soyons fiers de l’existence de ces structures, il faut reconnaître qu’elles ont du mal à fonctionner convenablement. (…). Nous devons donc parler d’une seule voix et mener le plaidoyer pour le bien-être du parti dans notre province », a également interpellé Jean-Paul Tibo Tapsoba. C’est pourquoi a-t-il exhorté, à l’ouverture des travaux, à des débats francs et constructifs. Selon lui, ce deuxième congrès du parti est une occasion pour les militants « pour montrer à la face du monde » que le MPP est un parti solide que ni les batailles de positionnement, ni les critiques acerbes de l’opposition ne sauront déstabiliser.

Le modérateur, B. Mathieu Ouédraogo, secrétaire adjoint à la formation politique et civique du parti, a souhaité que les travaux soient marqués d’un succès indéniable. « Le Kadiogo, c’est la capitale du Burkina. Donc, le Kadiogo doit faire tout pour le succès du congrès à venir. Si le congrès réussi, c’est le Kadiogo qui a réussi. Si le congrès échoue, c’est le Kadiogo qui a échoué. Donc, il faudra qu’on travaille dans un esprit de camaraderie ; la camaraderie a un contenu, elle a un sens. Que l’on travaille dans l’ordre, dans la discipline et qu’on ait en vue, l’unité et la cohésion du parti… », encourage le député, président de la Haute cour de justice, B. Mathieu Ouédraogo. Pour le modérateur de la conférence, la section provinciale MPP du Kadiogo porte donc la « responsabilité historique du succès du congrès et doit faire en sorte qu’on sorte du congrès renforcé, plus fort qu’avant ». Car, en tant que parti au pouvoir, « notre responsabilité historique est engagée en ce qui concerne le devenir du Burkina, pour un mieux vivre-ensemble ».

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net