Insécurité alimentaire : Lancement de travaux à Saria

Le ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques a lancé officiellement les travaux de programme hydro-agricole du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Une activité qui s’est tenue ce vendredi 27 janvier 2017 à Saria dans la commune de Poa. Ladite a eu pour objectif principal la réalisation des grands ouvrages, les aménagements pour la production agricole, etc.

Composés d’enfants, jeunes, femmes et de vieux, les habitants du village de Saria sont sortis nombreux pour la cérémonie de lancement officiel des Travaux de programme hydro-agricole du projet 1 du projet de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (P1-P2RS). Une cérémonie qui a connu la participation des villageois et de tous les participants à travers plusieurs prestations musicales traditionnelles et modernes.

Toute une animation gravitant autour des atouts des différents barrages dudit projet sur les populations riveraines en particulier et sur le Burkina Faso en général. C’est en cela que le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, M. Jacques Ouédraogo affirme que le lancement de ce projet permettra de faire des réalisations des ouvrages comme la construction du barrage, des aménagements pour la production agricole. Ce qui contribuera à booster cette production et permettant une certaine transformation et commercialisation de ces productions.

Un travail servant à toucher les chaines de valeurs des productions qui seront mis sur les différents sites, a-t-il souligné. Tous ces travaux sont d’une grande importance et joueront sur l’économie nationale, laisse entendre M. Ouédraogo. La représentante de la Banque africaine de développement (BAD), Mme Antoinette Batumu Bwira indique que leur soutien à ce projet « s’inscrit dans le but de permettre au BF de faire face aux défis de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ». Elle ajoute par ailleurs que la BAD contribue à un montant d’environ vingt milliards de FFCA, une somme importante permettant aux régions du pays, aux populations dans plusieurs régions de maitriser l’eau.

La maitrise de l’eau ne constitue pas le seul travail mais l’on a aussi l’aménagement des terres irriguées pour donner aux différentes populations leur santé alimentaire et nutritionnelle », confie Mme Batumu Bwira. Pour le coordonnateur dudit projet, M. Aimé Kaboret, le projet respecte tous les référentiels de la politique agricole notamment le problème hydro-agricole, pastoral, etc. Après toutes ces questions, l’on a assisté à la visite du barrage montrant l’état du barrage, l’évolution des travaux, etc.

Barrage de Sari, Socle de l’économie locale

En plus de tous les apports du barrage de Sari, il faut dire qu’il contribuera ainsi à lutter contre le chômage et de l’exode rural. C’est ce que confie la représentante des femmes de Saria, Mme Marie Zongo, lorsqu’elle explique que « les différents travaux dudit barrage ont permis à leurs enfants, c’est-à-dire les jeunes de la localité, d’avoir des emplois temporaires les empêchant de quitter leur village ». Cependant, le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P1-P2RS) est financé à 85 % par la BAD, 12,4% par l’Etat et 2,6 % par les bénéficiaires.

Ce projet renvoie à trois composantes. Il s’agit de la Composante A qui concerne le développement des infrastructures rurales. La Composante B renvoyant au développement des chaines de valeurs et des marchés et la Composante C qui concerne la gestion et la coordination du programme. La première composante qui est en cours, prévoit la réhabilitation de quatre barrages, la réalisation de trois nouveaux barrages et cinq cents bassins de récupération.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net