Echangeur du Nord : Les personnes affectées redonnent de la voix

La Coordination des Comités de Défense et de l’Approfondissement des Acquis de l’Insurrection Populaire (CDAIP) de l’ex arrondissement de Sig- Nonghin avait tenu une conférence de presse le 28 décembre 2016 pour faire connaitre sa plateforme revendicative avec SOGEA SATOM et le bureau d’études AGEIM, sur le chantier de construction de l’échangeur du nord. Elle dénonçait notamment le prix dérisoire de dédommagement des maraichers installés dans le lit du barrage, la non prise en compte des petits commerçants affectés par la fermeture des voies dans les dédommagements, la privation des élèves de leur terrain de sport, et des voies de déviation mal aménagées.

Un mois après cette conférence de presse, elle a organisé une manifestation pour redonner de la voix à leurs revendications et poursuivre la lutte. Pour le coordonnateur de (CDAIP) de l’ex arrondissement de Sig- Nonghin Ernest Zemba, après leur dernière manifestation, la société SOGEA SATOM a réagi en faisant savoir que le volet social de ce chantier ne leur incombait pas mais plutôt au bureau d’étude AGEIM. Quant à ce dernier, il affirme avoir épuisé la ligne budgétaire du chantier cconsacré au social. Il affirme avoir été reçu par le Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et Peuples (MBDHP), qui leur a affirmé son soutien et son engagement. Il poursuit en disant que le MBDHP s’engage à leur pourvoir un avocat si le besoin se faisait.

Pour Combary Adonikam secrétaire de la fédération des maraichers de Sig Nonghin, le dédommagement à hauteur de 300 francs CFA le mètre carré est très loin car il ne tient pas compte des revenus que gagnent les maraichers avec leurs spéculations, et ce prix est loin d’être une compensation, encore moins un dédommagement. Il illustre cela par l’exemple d’un maraicher qui exploite une surface de 77 mètres carré, le minimum que ce dernier peut gagner en un mois d’exploitation est de 30 000 f CFA. Alors qu’à 300 francs CFA multiplié par 77 donne environ 23 000 francs CFA et à ce prix on vous déguerpit pour toujours sans aucune mesure d’accompagnement et aucun site de relogement n’est prévu. Ce dédommagement est une menace à leur sécurité humaine, pour lui. Il dénonce aussi le silence des autorités. Il lance enfin un cri de cœur aux autorités sur leur cas, car ce chantier engendrera des cas sociaux.

Certains maraichers ont déjà été dédommagés au prix proposé par AGEIM, mais ces derniers ont rejoint la manifestation pour demander la correction des prix qui pour eux sont dérisoires. En effet Djipo Pousga ayant reçu 1 001 750 francs cfa comme dédommagement, pour son terrain d’environ un hectare et demi, dit que la maraicher-culture de son terrain lui procurait environ 3 millions de francs CFA en une année. Elle assiste à la manifestation pour manifester son mécontentement. Elle lance un cri de cœur aux autorités pour un accompagnement afin que leurs enfants qui comptent sur eux ne soient pas des cas sociaux dans le futur.

Youmali Koanari (Stagiaire)

