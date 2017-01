Développement Durable au Nord : Ouahigouya réfléchit à son plan de développement

Le développement durable, un concept que l’organisation Internationale de la francophonie (OIF) définit comme étant une démarche visant l’amélioration continue de la qualité de vie des citoyens par la prise en compte du caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale, économique et culturelle du développement dans une perspective d’équité intra et intergénérationnelle.

La commune de Ouahigouya à travers le nouveau conseil municipal dans sa quête du bien-être des populations a engagé l’élaboration d’un nouveau PCD (2017-2021).

L’organisation de cet atelier avec l’appui technique et financier de (l’OIF) n’est autre qu’un exercice de priorisation des cibles des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle locale afin d’identifier les actions prioritaires à planifier et à mettre en œuvre dans le PCD, tout en arrimant les actions et indicateurs aux axes stratégiques du PNDES.

Pour la prise en compte des ODD dans les actions de développement local

C’est donc sous le thème : « Planification et mise en œuvre des ODD à travers le plan communal de développement 2017-2021 dans la commune de Ouahigouya » qu’une soixantaine d’acteurs ont été conviés pour la réflexion. Prenant la parole à la cérémonie d’ouverture des travaux, Nicolas Biron représentant de l’OIF a rappelé que les 17 ODD composés de 169 cibles ont été adoptés en septembre 2015 dans le cadre d’un nouveau programme universel à l’horizon 2030.

Boureima Basile Ouédraogo Maire de la commune de Ouahigouya, a pour sa part traduit de prime abord sa reconnaissance à l’OIF pour son appui à la tenue de cet atelier qui de son avis est une opportunité dans le contexte d’élaboration du PCD de la commune. Il a précisé que le thème de l’atelier interpelle tous les acteurs sur l’importance de la prise en compte des ODD dans les actions de développement des communes. Il a par conséquent terminé son propos en invitant les participants à s’investir dans la réflexion afin de parvenir à un PCD qui traduise les aspirations au développement de Ouahigouya. Irène Coulibaly Secrétaire Générale de la région du Nord, au nom du gouverneur a félicité les dirigeants de la commune pour le travail titanesque qu’ils ont amorcé au profit des populations.

Elle a souhaité qu’au sortir de ces travaux, que de véritables propositions et recommandations y sortent afin que la commune passe dans les années à venir de la 5ème à la 2ème place dans le classement du niveau de développement des communes urbaines de notre pays. « Votre exemple à n’en pas douter, sera pris par les autres communes de notre région afin de booster le développement et faire reculer substantiellement la pauvreté et l’ignorance. » a-t-elle espéré.

Des outils nécessaires disponibles pour la réalisation du PCD

Pendant les quatre jours, les acteurs conviés issus de diverses catégories socio-professionnelles ont avec intérêt suivi une série de communications qui ont permis de cerner la problématique du développement durable. Répartis en cinq groupes de travail, les participants se sont attelés à l’exercice de priorisation des cibles des ODD. Les 17 cibles ont été passées au peigne fin par chaque groupe qui a pris le soin par consensus d’identifier les forces et faiblesses de la commune de Ouahigouya au regard des cibles, les opportunités et les menaces. La synthèse des travaux a fait ressortir au terme de l’atelier les cibles prioritaires, les enjeux et défis etc.

A la clôture de l’atelier, Djénéba Sangarba première adjointe au maire de Ouahigouya a remercié les participants pour leurs précieuses contributions aux échanges, ce qui a permis d’atteindre les résultats escomptés. « Merci d’avoir défini les cibles ODD pour la commune. Au regard de la synthèse des travaux, j’ai foi que le futur plan de développement communal permettra de donner un nouveau visage à Ouahigouya et réduira de ce fait la pauvreté des populations des villages et secteurs de notre collectivité » a lancé l’adjointe au maire de la cité de Naaba Kango.

Yann NIKIEMA

Lefaso.net