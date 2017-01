Victoire des Etalons : Regain de patriotisme à Ouaga !

La chevauchée des Etalons à la CAN ravive la fibre patriotique partout au pays et ailleurs où vivent des Burkinabè. Avant le match contre la Tunisie ce 28 janvier 2017, la capitale était parée aux couleurs nationales. Devant sa télé, dans les gargotes ou en plein air, on a vécu le match avec des sueurs froides au début et dans la liesse à la fin.

Avant le match Burkina Faso # Tunisie, toute la journée, Ouagadougou avait des allures d’une veille de fête. Embouteillages au centre-ville. Les points de vente de gadgets (maillots, sifflets, drapeaux…) ne désemplissaient pas. Coups de sifflets, ou bruits de vuvuzelas sporadiques, des drapeaux sur les motos ou les voitures ; c’est dans cette ambiance que l’attente du match est vécue dans la capitale burkinabè.

Les pronostics des supporters étaient naturellement en faveur des Etalons, même si les plus prudents préféraient garder le score final pour eux. On se plait à rappeler que bien que les adversaires du jour soient un gros morceau, ils ont déjà été battus par les Etalons en 1998 à Ouagadougou, à l’occasion de la CAN qui s’est jouée au Burkina.

Toute la ville est calme, juste après le coup d’envoi du match. Les aigles de Carthage déploient leurs ailes sur la première partie du jeu. Les Etalons ont du mal à se produire. Sueurs froides, stress pour les supporters. Certains continuent de croire dur comme fer à l’issue favorable du match. Ils n’auront pas tort. De retour après la pause, la physionomie du match change.

L’entrée de Aristide Bancé est saluée comme un but marqué. Des cris de joie, tel un signe qui ne tardera pas à se préciser. A la 81e minute, Mister Bance délivre les Burkinabè, sur un coup franc. Un but salué par des cris de joie partout dans la ville. Comme si la clameur des supporters de Ouagadougou avait été entendue par le 11 national à Libreville, le deuxième but intervient.

4 minutes après le premier, dans un contre puis une course de plus de 80 mètres, Préjuce Nakoulma déplume les aigles. C’est l’extase. Le match est plié. Dans les rues de la capitale, le show commence avant même la fin de la partie.

C’est fait. Pour la troisième après 1998 et 2013, les nôtres retrouvent les demies finales de la Coupe d’Afrique des nations.

La suite se passe de tout commentaire dans la ville. On a l’impression que tous les Ouagavillois sont dans la rue pour partager ces moments de joie. « La coupe, c’est pour nous », scande-t-on partout. Jusque tard dans la nuit, la victoire a été bien arrosée. Et visiblement, l’appétit des supporters se fait de plus en plus vorace au fil des matchs.

Seront-ils servis à satiété avec un premier sacre continental ? La suite de la compétition nous le dira.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net