Coté CAN : Les Etalons ont galopé vite, trop vite pour la Tunisie

Les poulains de Paulo Duarté ont livré leur plus belle prestation dans cette compétition à l’occasion de ces ¼ de finales. Du football total pourrait-on dire de cette performance ! Les Etalons ont dominé ce match dans tous les compartiments du jeu. Techniquement, physiquement et tactiquement, les Etalons se sont montrés à la hauteur et ont largement mérité cette qualification.

Comme un vent de jeunesse !

Paulo Duarté a tenté un coup de Poker en chamboulant son équipe et en faisant démarrer pour la première fois deux joueurs qui ont été essentiels dans cette victoire : Blati Touré et Cyrille Bayala. Au coup d’envoi, les supporters des Etalons étaient partagés entre questions et critiques. Ils ont vite été rassurés par ces jeunes qui ont montré un grand potentiel. Avec Bertrand Traoré qui a rehaussé son niveau de jeu, le défenseur Tunisien Abdenour, lourd comme un éléphant a souffert. Les aigles de Carthage n’ont jamais pu prendre leur envol car ils avaient les plumes coincées dans les sabots des Etalons.

Face à une défense tunisienne fatiguée et malmenée par la fougue des Etalons, Duarté fait le coup de maître et fait rentrer Bancé qui cloue le spectacle avec un superbe coup franc. Quel coaching !

L’homme de la CAN : Le gladiateur

Il est difficile de sortir une individualité de cette équipe qui montre de bonnes dispositions. Mais il faut rendre hommage au monstre physique qu’est Préjuce Nakoulma. Elu pour la deuxième fois « man of the match » (l’homme du match), Nakoulma a donné le tournis aux défenseurs tunisiens qui n’ont jamais pu l’arrêter. A la 84e minute, comme un symbole, il traverse tout le terrain pour aller marquer. Sacré Nakoulma.

Les Etalons sont plus que jamais en course pour un premier sacre continental et pour y arriver, il faudra rester solide et solidaire jusqu’au bout.

Mohamed Habib Cissé

Lefaso.net