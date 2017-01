Aristide Bancé : « Ce que m’ont dit Charles Kaboré et Steeve Yago dans le coup-franc »

« Face au ballon et vu l’emplacement de la balle, je me suis dit que c’était une occasion pour moi. En plus cela, le capitaine Charles Kaboré est venu me dire que c’est à moi ce coup-franc. Puis Steeve Yago est venu me dire le Big (surnom du joueur au sein de l’équipe) fais-nous danser ce soir. Cela m’a beaucoup marqué. Je me suis donc appliqué pour frapper la balle et fort heureusement c’est parti dans les filets… »