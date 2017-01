CAN 2017 : « Je vais jouer pour la victoire », dixit Paulo Duarte

Ce samedi 28 janvier, lorsqu’il sera 16h, heure de Ouagadougou, les Etalons seront opposés à la Tunisie en quarts de finale de la CAN 2017. A cette heure précise, l’arbitre sud-africain, Daniel Frazer Bennet, donnera le coup d’envoi de la rencontre. Un match qui, on le sait, sera difficile pour les deux équipes qui ont chacune un défi historique à relever.

Une vengeance pour la Tunisie

Dans leur passé, les deux équipes se sont rencontrées à trois reprises. La CAN 1998 puis à deux reprises en 2008. Le Burkina s’en était tiré avec deux nuls et une victoire.

Le match de ce samedi sera une quatrième occasion d’explication entre les deux formations. Même si les joueurs affichent une ferme de volonté de remporter le gain du match, il n’en demeure pas moins que l’effectif burkinabè est réduit par des blessures. Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo manquent à l’appel suite à leur blessure face au Gabon.

Pour les Tunisiens, le tableau affiche complet. Humiliés en 1998 par les Etalons, génération Alain Nana, Kassoum Ouédraogo dit Zico, Adama Barro, Seydou Traoré et autres, puis en 2008 par un effectif dont certains membres jouent toujours en activité au sein de l’équipe, les Aigles de Carthage voient en ce match une occasion de prendre leur revanche. Pour y arriver, les Tunisiens peuvent compter sur l’expérience de leur entraineur, Henry Kasperzack qui les avait amenés en 1996 à la finale de la CAN. « C’était il y a près de 20 ans, c’est vrai j’étais l’entraîneur de la Tunisie à l’époque, mais personnellement, je ne vis pas avec le passé. Aujourd’hui c’est une autre réalité. L’histoire ne se répète pas. L’histoire et les statistiques appartiennent aux médias », a-t-il indiqué, affichant sa volonté de réécrire l’histoire avec des outils modernes.

Au sein des Etalons, on se bat pour que l’histoire se répète. Deux nuls sur trois rencontres ne relèvent pas du hasard. En 2008, lors des éliminatoires du Mondial 2010, les Etalons avaient disposé de l’équipe tunisienne sur ses propres installations. Avec Paulo Duarte sur le banc burkinabè. « C’est déjà du passé. Il est vrai qu’avec les Etalons on avait battu la Tunisie chez elle, mais c’est maintenant de l’histoire. Et je ne vis pas dans le passé », a indiqué Paulo Duarte.

Même diminués par la blessure de Jonathan Pitroipa et de Jonathan Zongo, les Etalons comptent atteindre leur objectif : se qualifier en demi-finale de cette compétition. Le verdict final, c’est pour ce soir à 16h au Stade de l’Amitié de Libreville.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net