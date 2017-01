Eczéma, allergies cutanées, urticaire : Quelle précaution faut-il prendre ?

La première chose que vous devez faire en cas d’eczéma, c’est de rechercher la cause.

Il peut être dû :

• Aux aliments que nous consommons

Les aliments sont susceptibles de provoquer de l’eczéma : les produits laitiers, les tomates, les œufs, le poulet, le chocolat, le blé, le sucre blanc, les graisses animales et les fritures. Prenez soin également d’éliminer de votre alimentation tous les produits industriels ; ils contiennent souvent des conservateurs, des additifs chimiques et autres colorants qui peuvent être responsables de votre eczéma.

• Aux produits d’entretiens

Utiliser des gants à chaque fois que vous utilisez des produits d’entretiens. Lors de vos toilettes, prenez toujours soin de bien vous rincer.

• Aux produits de beauté et d’élégance

Si vous êtes une femme, le maquillage et les produits de soins que vous mettez sont peut-être la cause. Faites attention aux produits « bon marché ».

Ne dit-on pas souvent que l’eczéma est l ennemi de la coquetterie ?

Il vous faudra également renoncer aux bijoux que vous portez : chaîne, bague, bracelet, montre, boucles d’oreilles…

• A L’assèchement de la peau

Votre eczéma trouve peut-être sa cause dans une irritation de la peau, due à son assèchement.Pour la toilette, il est préférable d’utiliser de l’eau tiède c’est-à-dire ni trop chaude, ni trop froide. Après votre toilette, appliquez une crème hydratante

• Aux vêtements

Vos vêtements peuvent sans que vous ne le soupçonniez, préparer sournoisement l’apparition d’un eczéma, si vous portez des vêtements en fibres synthétiques, surtout s’ils sont serrés. Remplacez-les par les vêtements en fibres naturelles, en coton ou en lin.

• Aux déodorants

Changer de marques de déodorants ou même, n’en mettez pas. Ils contiennent divers composants chimiques qui ne conviennent pas à certaines peaux sensibles.

Si vous y renoncez, vous devez sans doute faire votre toilette plus souvent (peut-être deux fois par jour au lieu d’une seule).

De même, prenez le soin de toujours utiliser du papier toilette blanc, car les colorants utilisés peuvent provoquer une réaction allergique

• A Une carence en zinc et en cuivre

Une carence en zinc et en cuivre peut favoriser l’eczéma. Il est conseillé de manger du riz, des pâtes, du blé et la carotte (c’est actuellement la période des carottes, on peut en trouver chez les vendeuses de fruits et de légumes et dans les marchés).

Aussi tous les aliments qui nettoient l’organisme et le purifient sont recommandés. Il est également conseillé de manger les légumes verts, la salade de chou sans oublier la pomme qui est un fruit anti-eczéma.

Quelques remèdes-maison pour lutter contre l’eczéma

Le jus de concombre

Pour vous aider à vous débarrasser de votre eczéma. Appliquez la pulpe de concombre fraîche ou le jus directement sur la peau.

Les bains de riz soulagent les démangeaisons. Prenez des bains de la région atteinte en ajoutant 250g de farine riz dans l’eau.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net