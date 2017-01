Déchets ménagers : Solenzo a son site de traitement

C’est à travers un communiqué radiophonique que cette bonne nouvelle a été applaudie par la population. En effet, un site a été construit dans le but d’accueillir tous les déchets ménagers de la ville en plein essor de Solenzo. Une association de femmes encadrée par le service de l’environnement, est chargée de la collecte et du transport de ces déchets vers ledit site.

Les déchets solides sont triés pour être revalorisés ou recyclés. Le ramassage se fait deux fois par semaine et de porte en porte avec des charrettes. Aussi, il est formellement interdit de déverser les ordures devant les concessions ou dans les endroits non appropriés. De ce fait, toute personne qui s’adonnerait à ces pratiques sera sanctionnée conformément à la règlementation environnementale et à l’ensemble des textes en vigueur.

Dans le souci de pouvoir prendre en charge les activités de l’association des femmes, de l’association pour la collecte des déchets plastiques (ACDP), une contribution mensuelle est sollicitée. 500 F par mois et par ménage, 1000 F par mois et par unité à activité commerciale. Les unités de production et de transformation sont quant à elles invitées à s’entendre avec l’association des femmes sur le montant mensuel à payer.

‘‘L’association pour la collecte des déchets plastiques a vu le jour le 15 octobre 2010. Elle regroupe une quarantaine de femmes issues des quatre secteurs de la ville de Solenzo. Soucieuses de la dégradation de l’environnement et des conséquences néfastes du changement climatique, nous comptons jouer un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Solenzo en ciblant des activités définies dans nos objectifs. Nous voulons débarrasser la ville de Solenzo de ces déchets plastiques, et ménagers, stocker ces déchets en un seul lieu en vue de leur transformation pour donner un cadre de vie agréable à la population où il fait bon vivre.

Pour le moment nous avons pu écouler 3,5 tonnes de déchets et qui nous a donné la somme de plus de 300.000 francs et nous avons toujours plus de 15 tonnes dont nous attendons un preneur. Pour le moment, nous n’avons pas un salaire mensuel. C’est un attendons pour voir. 500 francs par mois et par ménage, 1.000 francs par mois et par unité à activité commerciale, c’est là le problème. Certains ménages ne veulent pas entendre ça. Mais nous ne baissons pas les bras’’. Lâche la présidente Korotoumou Konaté.

L’ensemble de la population est invité à se mobiliser pour faire de la ville de Solenzo un exemple et surtout une cité très propre. A dit le maire Désiré Traoré. En tout cas, ce site est le bienvenu, puisque depuis belle lurette, les ménages faisaient des rues une poubelle.

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun