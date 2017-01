Incivisme à Bagré et Niangoloko : Simon Compaoré met en garde

L’actualité nationale, ces dernières heures, c’est aussi ce ‘’saccage’’ (hier jeudi, 26 janvier 2017) de la gendarmerie de Bagré dans la province du Boulgou (région du Centre-est) suite à l’arrestation d’une exciseuse et ses complices . Ce vendredi à Ouagadougou, à la faveur du premier CASEM (Conseil d’administration du secteur ministériel) de l’année 2017, le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, s’est exprimé sur non seulement ce sujet crépitant, mais également sur la crise scolaire qui prévaut depuis quelques mois dans la commune de Niangoloko (province de la Comoé, région des Cascades).

‘’Pour ce qui est de Bagré, je crois que l’Etat a pris ses responsabilités. L’excision est interdite au Burkina par la loi et des sanctions sont prévues contre tout contrevenant. Des exciseuses ont été arrêtées et gardées au niveau de la Brigade de gendarmerie de Bagré et des individus ont dû mobiliser une partie de la population pour aller forcer ouvrir les locaux de la gendarmerie pour libérer ces gens qui ont été appréhendés et qui devaient faire l’objet d’audition’’, situe le ministre de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, annonçant que des procès-verbaux seront adressés au Procureur du Faso.

Selon ses explications, des dispositions ont été prises, des forces de sécurité ont été envoyées sur les lieux et une trentaine de personnes ont été arrêtées.

‘’Force doit rester à la loi et de ce fait, les exciseuses seront recherchées, arrêtées pour répondre de leur forfait devant les juridictions compétentes. Ça, on ne peut pas se permettre de plaisanter. S’il n’y a plus de loi, si on ne peut plus respecter de loi, il n’y a plus de pays ; ce sera la loi du plus fort ’’, fustige le ministre de la sécurité.

Pour ce qui est de la crise à Niangoloko (localité située à la frontière avec la Côte d’Ivoire sur la route nationale N°1), le ministre a promis qu’ « avec la contribution des uns et des autres, les choses vont rentrer dans l’ordre ».

« Ce n’est pas de la négligence (de l’Etat, ndlr), on a affaire à des enfants, et certains sont manipulés (on le sait) ; il nous revient d’agir avec beaucoup de tact… Il s’agit d’amener ces enfants, qui sont nos enfants (certains nos petits-enfants), à comprendre qu’ils sont en train de ruiner leur avenir ; parce qu’on sait pourquoi nous sommes en retard. On est mal placé sur l’indice du développement humain (IDH) qui classe les pays. Nous ne sommes pas très bien logés à cause de, justement, des efforts énormes qui restent à faire dans le domaine de l’éducation. Donc, on ne peut pas se payer le luxe de faire comme ce que ces jeunes font là-bas et qui pourrait conduire à une année blanche… », a expliqué Simon Compaoré.

Il rassure que tous les acteurs sont à l’œuvre pour un retour à un climat de sérénité à Niangoloko.

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net