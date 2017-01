Rendez-vous était donné à l’Institut supérieur de l’image et du son/Studio école (ISIS-SE), où l’équipe s’est retrouvée. Autour du réalisateur Nebyinga Kafando, Victor Emeghara, Dramane Ouédraogo, Issa Ouédraogo, Ousmane Tiendrébéogo, Constant Soubéiga, Zakari Nikiéma, Jean Rouamba, Seni Rouamba, Tiédo Wilfrid, Françoise Sédogo. Ils sont venus présenter leur film. Pour cette avant-première, l’actrice principale, Josiane Hien qui n’est plus à présenter dans le monde du cinéma burkinabè, n’a pas pu être de la partie.

Pour la petite histoire, il s’agit d’un complot d’un vice-président d’une Banque, Fréderic Yves Kaboré et Clarisse dans le but de voler de l’argent dans sa propre société. Pour ce faire, ils avaient besoin d’un jeune, sans emploi et ni famille. C’est ainsi que Jeremy entre en scène. Toutes les conditions étaient réunies pour la réussite du plan mais par amour, Clarisse a changé les règles du jeu en tuant son associé. Avant de faire croire à Jeremy qu’il était l’auteur (il avait trop bu et s’était endormi au moment où l’incident c’est produit. Le lendemain, il ne se souvenait plus de grand-chose, sauf qu’ils étaient ensemble chez le vice-président, et qu’il a bu de trop par jalousie). Mais, c’est Oudin, un grand producteur de coton qui a été arrêté parce qu’aux dernières nouvelles, il était le dernier à avoir vu le défunt. La situation était à l’avantage de la belle et ravissante Clarisse. Du coup, elle projetait de quitter le pays avec son prince charmant et avec bien évidemment les millions qu’elle et M. Kaboré avaient volés à la Banque. Hélas, son plan a échoué et elle a été arrêtée par la police.

Un an 10 jours. C’est le temps mis pour la réalisation de ce long-métrage d’une heure 34 minutes. « Ce n’était pas évident avec le budget qu’on avait. Le producteur lui-même l’a dit, mais c’est une grande satisfaction car à la fin de la projection, il y a eu des applaudissements. Ca veut dire que le film est apprécié », se félicite le réalisateur Kafando. Le parrain, le Balkuy-Naaba a été émerveillé par la qualité du film. Il a loué la prouesse des acteurs et de l’équipe technique. « Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Bravo ! Je vous souhaite vraiment un bon vent ». Puis, il leur a réitéré son soutien sans faille. « Je ne suis pas riche, mais je suis riche dans les idées. Donc, je reste à votre entière disposition », a-t-il promis.

S’inscrivant dans cette dynamique, le délégué général de l’ISIS-SE a tiré son chapeau, avec la plus grande fierté, devant le nouveau bébé des étudiants, et réaffirmé le soutien du conseil d’administration. « La structure reste toujours à vos côtés. Le FESPACO dans trois semaines, nous nous engageons pour vous proposer des partenaires », a-t-il assuré.

De son côté, M. Kaboré n’a pas manqué de galvaniser l’équipe de réalisation : « Le monde du cinéma n’est pas simple. Là où on parle d’images, on parle de complexité. Et si vous êtes sortis avec un long-métrage, c’est parce que vous êtes suffisamment courageux et bien outillés ».

Ce premier film de la promotion 2013-2016 va débarquer sur l’écran du ciné nerwaya du 30 janvier au 12 février 2017 à Ouagadougou. Aussi, le réalisateur a annoncé les couleurs d’un nouveau film intitulé « J’ai enceinté la fille du président ».

Aïssata Laure G. Sidibé

