Descente d’hommes armés dans des écoles au Soum : « La réaction sera à la hauteur de la provocation de ces gens », Simon Compaoré

« Il faut simplement dire que l’Etat a sonné l’alerte, des dispositions ont été prises. Mais, je préfère ne pas en dire plus, vous verrez sur le terrain. Les enseignants sauront qu’il y a un Etat, chargé de préserver la vie de ses citoyens, un Etat protecteur et un Etat qui veille à l’intégrité de notre territoire et à l’application sur le territoire national des lois et des règlements », a annoncé le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré pour qui, il n’est pas question « d’obtempérer à des injonctions de gens qui sont sans foi ni loi et qui ne savent qu’une seule chose : donner la mort et la désolation ».

« Nous allons réagir et la réaction sera à la hauteur de la provocation de ces gens », poursuit-il, rappelant que « le Burkina Faso reste un Etat unitaire, un Etat qui ne se laisse pas intimider, un Etat responsable qui prendra toutes les dispositions qui doivent être prises pour que de telles énergumènes ne puissent pas sévir dans la cité ».

« Nous allons conjuguer nos efforts ; l’armée, la gendarmerie, la police, le peuple, pour faire en sorte que ce qu’on veut nous imposer, ce soit nous qui imposions, qui dictions nos lois sur les forces du mal », exhorte le ministre.

Simon Compaoré, qui s’exprimait sur la question à la faveur de la cérémonie d’ouverture du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de son département, rassure que la solution sera trouvée afin que tout le monde se sente à l’aise sur le territoire national.

Tout en se gardant, cependant, ‘’d’entrer dans les détails en ce qui concerne les dispositions prises par le gouvernement’’, Simon Compaoré tranquilise l’ensemble des populations sur les mesures qui sont en train d’être déployées sur l’ensemble du territoire national pour la sécurité des personnes et des biens.

Outre ces dispositions internes, il a également relevé que des initiatives sont en cours entre les pays de la sous-région (notamment la Force commune Burkina-Mali-Niger contre la menace terroriste annoncée lors de la deuxième conférence extraordinaire des Chefs d’Etat de l’autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma).

Le ministre Simon Compaoré, tout en rassurant les fonctionnaires, les enseignants et l’ensemble des populations dans cette localité que la question de la sécurité est prise à bras-le-corps, appelle chacun à « faire sa part de job ».

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net