Incendie au quartier Diarradougou : Un dépôt clandestin de carburant parti en fumée

En l’espace de moins d’une année, c’est le deuxième sinistre dans le même quartier Diarradougou de Bobo-Dioulasso. Un dépôt clandestin de carburant est parti en fumée et causant de nombreux dégâts matériels. Le constat, une maison sans toiture, des murs « calcinés », un kiosque à coté emporté également par les flammes, ainsi que un tricycle et de nombreux autres matériels. Selon des témoignages, la cause de l’incendie reste méconnue et sur place la police scientifique a procédé au constat d’usage pour besoin de l’enquête.

Une situation qui interpelle une fois de plus la population sur la vente illégale de carburant. Présent sur les lieux, le maire de l’arrondissement 1 de la commune de Bobo-Dioulasso, Ousmane Coulibaly, ne peut que s’indigner face à cette situation. Toutefois, il interpelle une fois de plus les bobolais à une franche collaboration quant à la dénonciation de tous les dépôts de carburant dans le secteur. « Il faut que les gens aient le courage de venir vers nous pour dénoncer l’existence de ces dépôts clandestins et en collaboration avec les forces de l’ordre, nous allons faire partir ces personnes » ; a-t-il laissé entendre.

Cependant, ces premiers responsables de la commune sont aussi interpellés à beaucoup plus de rigueur dans les actions pour interdire cette pratique dans la ville.

Romuald Dofini

Lefaso.net