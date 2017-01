In memoria : André Sibiri SAVADOGO

« Tu lui as donné Seigneur, la grâce de vivre sur terre. Maintenant qu il est de retour à toi père, accorde lui le repos éternel et que brille sur lui la lumière de ta face »

30 janvier 1997-30 janvier 2017, voilà déjà vingt ans qu il a plu au Seigneur de rappeler à lui notre bien aimé époux, père, grand-père, cousin, oncle, beau-père et ami, André Sibiri SAVADOGO, Ingénieur agronome à la retraite,

En ce triste anniversaire, les grandes familles SAVADOGO, OUEDRAOGO et BANGRE à Korsimoro, Ouagadougou, et aux USA, les enfants et petits-enfants, les familles alliées vous invitent à vous unir à eux dans la prière pour le repos de son âme.

Ci-joint le programme des messes :