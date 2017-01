In memoria : M. Jean SIMPORE dit « petit jean »

31 janvier 2015-31 janvier 2017.

Il y a déjà deux (2) ans que nous a quitté

Jean SIMPORE dit « Petit Jean » Colonel à la retraite, 5ème DAN de Karaté et fondateur du Centre Sportif « Bushido Ryu ».

En ce triste anniversaire

Le Chef de Bazoulé

Le Patriarche de Nabitenga II

Les familles : SIMPORE, OUEDRAOGO et ROUAMBA

à Dapoya II, Nabitenga II, Rimketa, Bassinko, Tampouy

Nonsin

Les familles alliées : SAKO, BILE, BAMBARA, KONDOMBO,

DONNET, GANSONRE, YARO, OUEDRAOGO, PAFADNAM, KAMBIRE

à Safané, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Abidjan et en France

Mme Veuve SIMPORE née SAKO Karidia Sicka Louise Michèle

Aux 1200 logements Ouagadougou, ses frères et sœurs

Les enfants et petits-enfants : Jean-Michel, Félicia, Roland, Sonia,

Tonio et Marie Hanna Noadiya en Angleterre et en France

Vous informent que des messes seront dites pour le repos de l’âme du défunt suivant le programme ci-après :

Dates Eglises Heures 31 janvier 2017 Scolasticat St CAMILLE 5 h 45 31 janvier 2017 Sacré Cœur de Dapoya 9 h 05 février 2017 Paroisse Saint Camille 9 heures 05 février 2017 Sacré Cœur de Dapoya 9 h 12 février 2017 Cathédrale 9 h 12 février 2017 Dassasgho 9 h 19 février 2017 Notre Dame de Kolg-Naaba 9 h

Union de prières