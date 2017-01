Evangélisation : Les directeurs des Œuvres pontificales missionnaires en réflexion à Ouaga

« La mission dans un monde en mutation », c’est sous ce thème que se tiendra la 9e session des directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Cette rencontre réunira à Ouagadougou des directeurs nationaux de 20 pays d’Afrique francophone, lusophone et hispanophone. Selon le directeur national des OPM, l’Abbé Oscar Zoungrana, ce thème s’impose au regard des mutations que connaît le monde aujourd’hui.

Mutations aussi bien technologiques que religieuses, notamment avec la montée de l’intégrisme religieux, qui imposent donc de réfléchir sur l’œuvre d’évangélisation. Ce thème s’inscrit également en droite ligne de l’appel du Pape François qui a exhorté les directeurs nationaux des OPM reçus à Rome, sur la nécessité d’évangéliser davantage.

Plusieurs sous-thèmes seront développés au cours de la rencontre :

L’animation, moyen de la mission : expériences des OPM Burina-Niger

La mission auprès du monde musulman : quelle réponse des OPM aujourd’hui ?

Les moyens de communication comme moyens d’évangélisation

Quelles initiatives pour l’auto-prise en charge dans la mission d’aujourd’hui ?

Selon l’Abbé Oscar Zoungrana, cette rencontre des directeurs nationaux des OPM sera l’occasion d’une réflexion commune sur la mission dans chacun des pays, mais aussi sur le niveau de l’évangélisation dans ces différents pays.

En plus de la réflexion, « C’est aussi un moment fort de communion, c’est cette entente, cette unité des pasteurs et des évangélisateurs. Plus nous sommes unis, plus on met les moyens ensemble, plus on a des chances de réussir. », Souligne-t-il.

En rappel, les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) sont une institution qui organise la mission de l’Eglise. « Elles ont pour but de manifester la nature missionnaire de l’Eglise et le devoir de tous les chrétiens de participer à sa mission par la prière, le sacrifice et la coopération matérielle. », nous renseigne le dossier de presse. Elles sont au nombre de quatre : l’œuvre de la propagation de la foi (OPF), l’œuvre de Saint-Pierre Apôtre (OSPA), l’œuvre de l’enfance missionnaire (OEM) et l’Union pontificale missionnaire (UPM).

Selon l’Abbé Zoungrana, le premier objectif des OPM c’est d’encourager les chrétiens à participer à l’œuvre par leur engagement, notamment en consacrant un peu de leur temps à l’œuvre d’évangélisation, mais aussi en soutenant financièrement les actions des OPM. Il exhorte ainsi les chrétiens du Burkina « à avoir davantage plus de cœur à la mission. »

A l’issue de la rencontre, des résolutions et des recommandations seront prises afin de servir de feuille de route pour l’action missionnaire.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

