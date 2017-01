Après « wèbadoua » en 2011 et « Miracle » en 2014, l’artiste-musicienne, reine Akoandambou marque son ancrage sur la scène culturelle avec son troisième album de huit titres intitulé : « L’amour est mieux », une conjugaison entre modernité et tradition. La présentation officielle de l’œuvre a eu lieu ce lundi 23 janvier 2017 dans la capitale burkinabè.

Le handicap n’est pas un frein à la réalisation de soi, mais plutôt un révélateur de talents, d’intelligence et de bravoure. Pour s’en convaincre, Steve Wonder, Amadou et Mariam, ou encore Keyt, pour ne citer que ceux-là. L’artiste, Reine Akoandambou (Marie Claire Akoandambou à l’état civil) a vu sa vocation d’enseignante s’étouffer à cause de son handicap physique, par un système qui n’accordait presque pas de possibilités aux personnes vivant avec un handicap dans le milieu socio-professionnel.

Découragée, tant s’en faut, elle a été plutôt enhardie par ce fait, et s’est battue à travers l’association « Claire Vison » pour la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap et leur épanouissement socio-professionnel ;ce qui lui a valu, en 2008, la reconnaissance de l’Etat burkinabè qui l’a élevée au grade de Chevalier de l’ordre du mérite avec agrafe action sociale. Loin d’avoir atteint son objectif, elle a continué le combat en portant son rêve d’un monde plus juste à travers la culture notamment, le festival Handi-Talent mais aussi ses albums « Wèba Doua » (Dieu ne dort pas) en 2011 et « miracle » en 2014.

Riche de cette expérience et résolue davantage dans son engagement, elle revient cette année avec son troisième album de huit titres, « L’amour est mieux », rythmé aux couleurs de la vie, un mixage également de modernité et de tradition. Pour elle « L’amour est mieux », car « nous sommes tous fruits de l’amour et que rien de positif n’est réalisable sans amour ». Elle poursuit en indiquant qu’il faut privilégier l’amour du prochain en lieu et place du matériel en toute circonstance de la vie pour que le vivre-ensemble soit réel.

Dans cet album, des titres comme « Anou Assoum »(Maman, je t’aime), rend hommage à sa mère et par extension à toutes les mères. Le titre « Boussangtouba » valorise la parenté à plaisanterie, valeur culturelle qui adoucit les mœurs entre les deux ethnies gourounsi et bissa. « La paix pour tous » prône la culture de la paix, avec en toile de fond une pensée pour les personnes vulnérables telles celles vivant avec un handicap.

L’artiste compte sur l’ensemble du public, les mélomanes en particulier, pour le succès de son album.

La dédicace de ce troisième opus a coïncidé avec l’anniversaire de l’artiste, occasion pour la famille culturelle, les parents, amis et connaissances de magnifier doublement cette soirée et de lui témoigner soutiens et encouragements.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net