Etats généraux de la jeunesse : Rencontre préparatoire avec les représentants des treize régions

C’est en prélude à la tenue des états généraux de la jeunesse que se tiennent les concertations régionales préparatoires. Cela dans l’objectif de permettre aux jeunes des treize régions que compte le Burkina Faso d’approfondir leurs réflexions sur le thème : « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ? ». Durant 48 heures, les 300 jeunes de la région du Centre, seront répartis dans des groupes pour réfléchir sur des thèmes spécifiques en conformité avec celui général.

Pour Serges Compaoré, représentant des jeunes de la région du Centre, ce cadre de concertation est le bienvenu. Il était nécessaire, à son entendement, que le ministère en charge de la Jeunesse permette aux jeunes de se retrouver pour réfléchir et identifier leurs préoccupations. Aussi, de voir quelles peuvent être leurs contributions pour un renouveau politique économique et social du pays des hommes intègres. « La région du Centre est très complexe du fait que c’est la capitale du Burkina Faso, qui regorge des potentialités », avoue-t-il. Pour lui, le fait que cette jeunesse urbaine qui est celle qui a fréquenté, a des diplômes et est au chômage, et celle au niveau des commune rurales qui mène essentiellement des activités génératrices de revenu se rencontre, ne peut que produire de bonnes résolutions.

1600 jeunes en concertation au plan national

Une initiative du ministère de la Jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles que Moussa Belem, 1er adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, et le Conseiller technique du Gouverneur de la région du Centre, Remis Tapsoba, louent à sa juste valeur. Pour eux, l’organisation de ces concertations témoigne de la volonté et de l’engagement des plus hautes autorités du pays de placer les jeunes au cœur de l’action gouvernementale. Afin de faire d’eux, des bénéficiaires mais aussi des acteurs clés du développement de la nation. « La parole vous est donnée et les autorités auront une oreille attentive à vos préoccupations légitimes qui seront exprimées », a indiqué Remis Tapsoba.

Pour lui, le souhait ferme des jeunes qui est celui du changement positif des choses est compris par les autorités. Donc la recherche de solutions pérennes aux difficultés des jeunes ne peut se faire que par des concertations inclusives avec cette diversité. « C’est dire que, les couleurs du secteur de la jeunesse dans les années à venir dépendent étroitement des résultats de vos travaux de ces jours », ajoute-t-il. Raison pour laquelle il les a invités à mettre tout le sérieux qu’il faut pour le bon accomplissement de cette mission.

A la fin de ces concertations régionales préparatoires, les jeunes s’approprieront le thème des états généraux à venir, les attentes seront centralisées ainsi que des recommandations formulées par les 1600 jeunes au plan national qui prennent part à ces concertations.

Marcus Kouaman

Crédit photos : Bonaventure Paré

Lefaso.net