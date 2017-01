Funérailles chrétiennes du Docteur Saïdou Jean-Pierre SAWADOGO : Remerciements

Le Tiibsoba de Gaoua/Kaya ; les grandes familles SAWADOGO à Gaoua, Tifou, Kaya, Ouagadougou, Damané, Dimassa, Basma, l’Association Buud-Nooma de Gaoua à Ouagadougou, le Chef de Tifou et famille à Kaya et en Côte d’Ivoire ;

les grandes familles PAFADNAM à Tifou, Kaya, Faramana, Côte d’Ivoire, Léo, Ouagadougou, la famille OUEDRAOGO à Basnèré ;

Les grandes familles SAWADOGO à Pella, secteur 13 / Ouahigouya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ziniaré, Dédougou, Bèèma, France ;

Kadissa Sarah Fabienne SAWADOGO au CNRST, les enfants : Louka Alain, Génie Tech Ingénierie (GTI), Marina Sylvie, Trésor, les petits enfants : Alexandra, Antony, Khloé, Chelsea à Ouagadougou ;

Les sœurs et frères : Fatimata, Habibou, Rasmata, Yssouf, Salif, Ablassé, Boureima, Rakièta, Moumini, Arouna, Mariam, Haoua, Zakaria à Tifou, Kaya et à Ouagadougou ;

Les neveux et nièces : PAFADNAM Karim à Léo, Aguirata, Saïdou, Rihanata, Safi, Asma à Faramana ;

Les familles alliées et amies : OUEDRAOGO, PAFADNAM, SAWADOGO, DIABATE, NIKIEMA, ZONGO, DEMBEGA, COMPAORE, TRAORE, VIOLANTE, TARNAGDA, SINGBEOGO ;

Très touchés par votre marque d’amitié, de compassion, de fraternité et par vos soutiens inestimables, lors de la veillée de prières et de la messe des funérailles chrétiennes qui se sont déroulées les 13 et 14 janvier 2017, de leur fils, frère, neveu, cousin, beau-fils, beau-frère, beau-père, ami, époux, père, grand-père, Saïdou Jean-Pierre SAWADOGO, Enseignant de l’ENAREF à la retraite, expert en politique fiscale, réitèrent leurs remerciements et leur profonde gratitude, aux parents, amis, connaissances, collègues, voisins, jeunes et habitants du quartier Wayalguin.

Ils remercient particulièrement les autorités religieuses, coutumières, politiques et administratives, la Paroisse notre Dame de Fatima de Dassasgho, la Chapelle Charles Loanga de Wayalguin, la CCB Saint Kisito de Wayalguin, la chorale Marie Reine Immaculée de Dassasgho, la chorale de la Chapelle Charles Loanga de Wayalguin, et tous ceux dont les noms n’ont pu être cités. Que Dieu miséricordieux vous rende vos bienfaits au centuple.

UNION DE PRIERE