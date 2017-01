Appel à candidature pour la formation en Master Suivi Évaluation

Description sommaire de la filière

La filière suivi Evaluation met sur le marché de l’emploi des cadres compétents pour l’application judicieuse des méthodes Statistiques au problème de suivi, d’évaluation et de gestion du développement. Cette filière vise à permettre aux diplômés d’être opérationnels dans les études d’évaluations internes et externes, le suivi et le rapportage dans les projets et programmes de développement.

L’acquisition des outils d’analyse de données d’enquêtes, de planification et de suivi des activités des projets et programmes, des outils de contrôle de gestion contribue à la préparation et à l’usage des outils d’aide à la décision dans les projets, programmes de développement et les entreprises.

Objectifs et débouchés de la filière

Le Master en Suivi Evaluation a pour objectif de permettre l’acquisition d’un savoir-faire académique nécessaire dans les grandes investigations relatives à l’évaluation des projets et programmes et à la gestion d’entreprise au niveau national et sous régional.

Le titulaire du Master 2 en Suivi-Evaluation peut exercer comme :

directeur du suivi-Evaluation, contrôleur Audit -Manager de la Qualité, dans les projets et programmes de développement, ONG, Instituts de Recherche, PME et Grandes entreprises, administrations publiques et privées, collectivités locales , Banques, assurance et finances, bureaux d’études, institutions et organisations régionales et internationales.

Méthodes pédagogiques

2AS s’applique à rendre ses formations pragmatiques en :

faisant appel à un corps professoral composé de professeurs d’universités et de professionnels expérimentés et qualifiés. La participation des enseignants professionnels dans le processus de la formation ainsi que les stages effectués par les étudiants contribuent à la professionnalisation de la formation ;

mettant en place un système de suivi rigoureux de l’enseignement dispensé ;

axant ses formations sur des cas pratiques afin de rendre les étudiants immédiatement opérationnels en entreprise ;

organisant des voyages d’étude réguliers au Ghana pour un bain linguistique des étudiants.

La formation est en présentiel et en cours du soir.

Conditions d’accès

Diplômes Durée de la formation Niveaux Master en Suivi Evaluation 18 mois Licence en Economie, Gestion d’entreprise, Finance Comptabilité, en Sociologie, ou une Licence en gestion des projets ou tout autre diplôme reconnu équivalent

Contacts

OUAGADOUGOU : (+226) 25 37 94 56 ; 79 16 09 72 ;

BOBO DIOULASSO : 20 97 18 09 ; 72 48 68 08

Email : apidon.ddf@gmail.com ; Site web : www.apidonacademie.org

L’avenir a son chemin