Présentation de vœux du Groupe GA : Un bilan très satisfaisant pour 2016

Le groupe Générale des Assurances a fait le bilan provisoire de l’année 2016 écoulée ce vendredi 20 janvier, présenté les objectifs pour la nouvelle année et formulé ses vœux les meilleurs pour 2017. C’était au cours d’une cérémonie conviviale en présence de la Direction Générale, du personnel, des agents généraux, des conseillers vie et agents commerciaux.

Avant tout propos, une minute de silence a été observée à la mémoire de Achille Zoré, précédemment producteur à la GA-VIE, décédé le 1er décembre 2016. Par la suite, le Directeur Général a, au nom du Président du Conseil d’Administration et de la Direction Générale, présenté ses vœux les meilleurs à l’ensemble du personnel des deux sociétés : « je voudrais vous formuler mes vœux de santé, de paix, de prospérité et de réussite pour l’année 2017 ». C’était ce vendredi 20 janvier à Bravia Hôtel au cours d’une cérémonie conviviale qui a été précédée de la présentation du bilan provisoire de l’année 2016 et des budgets de 2017. Bilan plutôt satisfaisant, Monsieur Gouem, DG du groupe GA, a en effet noté, malgré une année difficile au plan national, un taux de croissance de 2% du chiffre d’affaires pour la GA et de 12% pour la GA-VIE.

Pour 2017, les objectifs sont bien grands et les travailleurs ont été invités à garder la même dynamique sinon à redoubler encore plus d’efforts. Il est attendu un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards pour la GA et plus de 1,5 milliards pour la GA-VIE. « Je vous invite donc à toujours donner le meilleur de vous mêmes pour qu’ensemble nos objectifs de 2017 soient atteints voire largement dépassés afin que chaque compartiment de l’organisation puisse bénéficier du fruit de ses inlassables efforts. Nous attendons de vous de belles initiatives productrices de richesses qui puissent faire la différence sur le plan marketing, communicationnel, commercial, technique et de gestion » a déclaré Simon Pierre Gouem.

L’appel du personnel à la direction générale

Le délégué du personnel Salif Nikiema, a dit ses vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de succès et d’amour tout au long de l’année. Pour lui, l’année qui vient de s’achever a été riche en défis : « après une année exceptionnellement difficile sur le plan économique, nous, travailleurs de la GA, avons relevé le défi de l’excellence en dépassant les objectifs assignés par le Conseil d’Administration ». C’est tout le personnel qui s’en est retrouvé félicité pour son ardeur au travail, son dynamisme, son abnégation et surtout son professionnalisme.

L’appel des travailleurs pour 2017 à leurs responsables reste leur promptitude pour le règlement des sinistres, domaine dans lequel la GA est reconnue être la plus diligente parmi les autres compagnies d’assurance et la mise en œuvre de nouveaux produits. Au regard de la performance réalisée en 2016, Monsieur NIKIEMA a, par ailleurs, sollicité qu’un intéressement soit accordé aux travailleurs et souhaité une prise en compte de leurs préoccupations qui seront transmises à la Direction Générale dans les prochains jours. Un appel qui a été entendu par le Directeur Général en ces termes : « nous sommes disposés à recevoir vos préoccupations chaque fois qu’il le faut, à les examiner, à les régler autant que faire se peut au niveau de la Direction Générale ou du Conseil d’Administration en fonction de leur ampleur et de leur délicatesse », a rassuré le Directeur Général, Simon Pierre Gouem.

Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour souhaiter les meilleurs vœux aux clients du groupe GA et les remercier pour leur confiance renouvelée.

Au groupe GA, On vous croit, on vous suit