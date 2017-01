Coté CAN : Le renard a eu raison des éléphants !

Le tenant du titre rentre à la maison, sans son titre ! C’est le verdict de cette poule C qui a vu la RDC et le Maroc se qualifier pour les ¼ de finales. Les éléphants sont passés à côté de cette CAN et le malin Renard leur a montré la sortie hier dans le dernier match de poule.

Les éléphants de côte d’ivoire sont arrivés à cette Can auréolés de l’étiquette de favoris. Ils planaient sur leur nuage et se voyaient tellement beaux qu’ils ont dû penser que c’était « Maïs ». D’entrée, les éléphants jouent face au Togo, adversaire supposé le plus faible du groupe. Les deux équipes se neutralisent. C’était fini, car derrière il y avait du lourd !

Dans ce dernier match où le pachyderme pouvait encore sauver sa peau, il s’est laissé endormir par le Renard et le « braconnier Maroc » en a profité pour lui arracher ses défenses. Sans défenses, serait-on tenté de dire. Sur une action anodine, Sylvain Gbohouo qui semblait faire la sieste dans ses buts, a réussi l’exploit de se faire lober par un ballon qui venait « d’Abidjan ». Non seulement ce but élimine les ivoiriens, mais il rentre dans le palmarès des plus beaux buts de la CAN, des plus belles inspirations d’un joueur.

Le Maroc de Hervé Renard a fait un match pourri, entrecoupé de petites fautes et des provocations. Cela aura suffi. Les joueurs ivoiriens, comme des enfants, sont tombés dans le jeu. A aucun moment ils n’ont pu mettre ce grain de folie, ces accélérations qui pouvaient déstabiliser la défense du Maroc. Résultat, Hervé Renard gagne le match tactique. Attention, attention car le renard n’a pas fini de surprendre.

Habib Cissé

Lefaso.net