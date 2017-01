Lancement des inscriptions de Mys’TIC Blog Awards

Initialement prévues pour commencer plus tôt, et retardées pour des raisons indépendantes de notre volonté, les inscriptions prendront fin le 10 février 2017. Elles se font directement sur le site web de l’association, à l’adresse www.mystic-burkina.com

Mys’TIC Blog Awards est un concours de blogging qui a la particularité d’être dédié à la gente féminine burkinabè. Il a pour ambition de faire découvrir les bloggeuses du Burkina Faso, et surtout d’éveiller les jeunes sur l’intérêt de l’utilisation de cet outil.

Mys’TIC Burkina Faso étant une association de promotion et de vulgarisation de l’outil informatique et des nouvelles technologies chez les femmes et jeunes filles, elle entend promouvoir l’utilisation des blogs comme moyen d’expression et outil de vulgarisation et de promotion d’informations. Aussi, le concours permettra-t-il au grand public de découvrir des blogs d’exceptions, et aux bloggeuses récompensées d’accroître leur notoriété.

L’association invite alors les femmes burkinabè ayant un blog ou étant intéressées par l’utilisation des blogs à s’inscrire massivement à Mys’TIC Blog Awards. Elle incite aussi les hommes et le public à faire connaître ce concours pour en informer et accompagner les éventuelles candidates.

Des séances de formation et d’échanges sont prévues pour accompagner les inscrites à s’améliorer tout au long du concours, dont le dénouement est prévu pour le 8 Mars 2017, de concert avec la célébration de la Journée internationale de la Femme.

Inscrivez-vous sur www.mystic-burkina.com/mystic-blog-awards/

Le Bureau