PNDES : Les partenaires techniques et financiers s’engagent à financer 83 projets

Ce lundi 23 janvier 2017 à Ouagadougou, le Premier ministre a rencontré à huis clos les partenaires techniques et financiers (PTF). L’objet de cette réunion était de s’entendre sur les méthodes à mettre en œuvre pour travailler de manière intelligente et efficace sur la question des réformes structurelles. Et de façon générale, sur la gouvernance et le pilotage du Plan national de développement économique et social (PNDES).

« Après Paris, c’est la phase d’opérationnalisation du Plan national de développement économique et social (PNDES). Pour cela, il nous faut discuter avec nos partenaires techniques et financiers sur la manière de mobiliser les intentions de financements qui ont été annoncées lors de la conférence des PTF de notre pays sur le financement du PNDES. Il est très important que nous parlions le même langage sur la manière de sélectionner les projets, d’implémenter les réformes structurelles qui doivent être mises en œuvre dans le cadre du PNDES. Nous devons avoir un dialogue fécond et permanent avec les PTF pour organiser tout cela de manière plus efficace », tels sont les propos du Premier ministre Paul KabaThieba, à sa sortie de la réunion avec les PTF.

Paul Kaba Thiéba a aussi noté que cette réunion a été d’une grande importance en ce sens qu’elle leur a permis de partager sur la manière de s’organiser d’une manière efficace, de manière à ce qu’ils ne perdent pas le temps sur l’opérationnalisation du PNDES.

Quant à Cheick Fantamady Kanté, représentant résident de la Banque mondiale et représentant des PTF, il a précisé qu’il y a quatorze cadres sectoriels de dialogue qu’ils animent avec le gouvernement. Selon lui, ces cadres sectoriels de dialogue sont le pilier qui va leur permettre de dérouler de façon pratique et opérationnelle les projets du PNDES sur le terrain. Toutefois, il n’a pas manqué de relever que les PTF se sont engagés à accompagner le gouvernement de façon assez rapide sur quatre-vingt-trois projets qu’ils jugent prioritaires, afin que les impacts immédiats puissent être ressentis au niveau des populations. « Il est extrêmement important qu’après Paris, après tant d’attentes, que les gens commencent à voir les impacts de ce financement » a-t-il illustré.

Le représentant des PTF a en outre, révélé qu’ils ont, au cours de la réunion avec le Premier ministre, discuté de comment les PTF peuvent accompagner le gouvernement à mettre en place sa propre politique de mobilisation interne. Et surtout de s’assurer, lorsque le gouvernement doit pour certains types de projets faire appel à la dette, que cela soit de façon soutenable. Que le pays ne se retrouve pas endetté de façon non soutenable parce que cela sera détrimental aux avancées qu’ils escomptent du PNDES. « Nous sommes satisfaits de l’engagement du gouvernement à aller rapidement aux projets concrets qui vont bénéficier aux populations », a laissé entendre Monsieur Kanté. Avant de confier que la Banque mondiale a pour sa part fait deux décaissements d’appuis budgétaires directs juste après la conférence de Paris : un appui budgétaire qui vise à faciliter le transport et le commerce avec la Côte d’Ivoire, et un autre appui budgétaire national qui soutient les réformes dans le domaine de l’électricité et des finances publiques.

« Je sais que d’autres PTF l’ont aussi fait même si je n’ai pas plus de détails. Je reste convaincu que, avec un environnement stable et sécurisé, nous pourrons très rapidement démontrer des projets au programme au bénéfice des populations » a conclu Cheick Fantamady Kanté, représentant de la Banque mondiale et représentant des PTF.

Rita bancé/ Ouédraogo

Lefaso.net