Festival AFrik Pag-ba : Stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat féminin

Généralement désigné mois de la femme au Burkina Faso, mars 2017 sera marqué par la première édition de Afrik Pag-Ba. C’est un événement qui se tiendra du 2 au 9 mars 2017 à Ouagadougou, et mettra en exergue le rôle de la femme dans la croissance économique.

Dans un contexte national marqué par des appels à la relance économique, le festival se veut une corde de plus à l’arc commun. « On ne peut parler de croissance économique sans prendre en compte les femmes. D’abord, elles sont nombreuses. Quand on parle d’économie, le nombre est très important. Elles sont également actives, pour peu qu’on leur fasse confiance ». Conviction de l’initiateur du festival Tégawendé Tiendrébéogo, plus connu sous le nom Dacos Tiendrébéogo.

Pour ce faire, une série d’initiatives sont prévues. L’une des activités majeures du festival, c’est la foire Afrik Pag-Ba qui va durer une semaine. « Elle est mise à la disposition des femmes pour promouvoir et vendre leurs biens et services. La foire ouvre ses portes du 02 mars jusqu’au 09 mars 2017, date de clôture du festival », ajoute Tégawendé Tiendrébéogo.

Axé sur le rôle de la femme dans la croissance économique, le festival sera une occasion pour les porteurs de projets en quête de financement de rencontrer de potentiels partenaires. Ainsi, avec la Bourse de projet, des projets à fort impact, rentables, et viables, seront sélectionnés et présentés à des investisseurs.

Des concerts, avec une diversité de styles musicaux, de danses, de théâtre et d’humour avec des artistes d’ici et d’ailleurs. Toute la programmation musicale sera féminine.

Il est également prévu des conférences. Des femmes leaders dans leurs domaines échangeront autour de leurs expériences, leur connaissance, montreront la voie à suivre aux jeunes filles et femmes.

Des jeunes filles et femmes seront formées au cours de ce festival dans le domaine du management, de l’utilisation d’internet dans la communication, de la régie de spectacle et à la comptabilité facile pour les entreprises.

Les organisateurs placent donc haut la barre de cette première édition. Les festivaliers auront droit à une soirée « Solidarité et Partage ». Ceci pour récolter des fonds à travers la vente aux enchères des produits issus des différents ateliers. « 60% des fonds sont mis à gestion auprès d’une institution financière et servira au financement des projets d’activités des femmes. Ce sera le lieu où des personnes physiques ou morales recevront des trophées honorifiques AFRIK PAG-BA pour leurs actions et engagements pour le bien-être de la femme », précise Tegawendé Tiendrébéogo.

Au-delà des aspects festifs qui entourent généralement la journée de la femme chaque 8 mars, le festival multi sectoriel Afrik Pag-Ba se veut un cadre de promotion des activités des femmes, ce qui, à en croire les organisateurs, les sortira du joug des pesanteurs socio-culturelles.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net