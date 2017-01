Procès du projet d’attaque de la MACA : Le parquet dénonce les informations erronées

Après le procès des militaires qui étaient poursuivis dans le cadre du projet d’attaque de la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA), le parquet du tribunal militaire était face à la presse ce 23 janvier 2017. Le commissaire du gouvernement et ses collaborateurs ont fait le point du procès « Ministère public contre Madi Ouédraogo et 28 autres ». Dans l’ensemble, le procès s’est bien déroulé selon Alioune Zanré qui a saisi aussi l’occasion pour dénoncer « certaines informations erronées volontairement distillées ».

« Ce procès à notre sens s’est bien déroulé malgré quelques incidents de procédures inhérents au déroulement normal d’un procès criminel », a introduit le commissaire du gouvernement.

Cependant, Alioune Zanré et ses camarades ont organisé cette conférence de presse pour lever toute équivoque sur un certain nombre d’interrogations sur le déroulement de la procédure ; ainsi que sur un certain nombre d’informations erronées volontairement distillées.

Parmi ces interrogations, la non comparution du Caporal Claude Ido, beaucoup cité par les accusés et en mission onusienne. Il serait un témoin clé selon la défense. Mais pour le commissaire du gouvernement, selon le code de justice militaire, avant l’ouverture des débats, l’inculpé ou son conseil doit notifier au commissaire du gouvernement, par simple notification au greffe, la liste des témoins qu’il désire faire entendre.

Cela n’a pas été fait. « Malheureusement, il n’y a qu’un seul avocat qui a écrit au commissaire du gouvernement le vendredi, alors que l’audience se tenait mardi, pour demander la comparution d’un lieutenant Nana et un autre, pas Ido Claude », a dit Alioune Zanré qui déclare que c’est seulement lors du procès que le nom de Claude Ido a été entendu.

De la non comparution des deux généraux…

Pendant le procès également, le caporal Madi a déclaré qu’un coup d’Etat était ourdi par l’ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida et que les généraux Gilbert Diendéré et Pingrenooma Zagré, chef d’Etat-major général des armées à l’époque étaient au courant. La défense avait donc demandé la comparution de ces deux témoins. Mais le président du tribunal, Seydou Ouédraogo n’avait pas jugé utile de les entendre, usant de ses pouvoirs discrétionnaires. Le parquet note qu’il ne s’est pas opposé à la requête de la défense de faire venir les deux généraux.

D’ailleurs, le parquet note que ce procès portait sur le projet d’attaque de la MACA, et pas sur autre chose. S’il y a effectivement eu un projet de coup d’Etat nourri par l’ancien premier ministre, le tribunal n’était pas saisi pour cette cause.

Mais, Alioune Zanré ajoute que c’est possible qu’il y ait eu un coup d’Etat en gestation, mais avorté. Si plus tard, ‘’suffisamment de preuves’’ sont réunies, il n’est pas exclu que cette information fasse l’objet d’investigation. En tout cas, l’élément vidéo remis par l’accusation au président lors du procès et mettant en scène les chefs militaires, n’a rien à voir avec un coup d’Etat déjoué. C’était plutôt une réunion à l’époque où le torchon brulait entre le RSP et l’ancien premier ministre, sous la transition. Foi des conférenciers.

Les prévenus ont-ils été violentés ?

« Négatif », a répondu le Lieutenant-colonel Sam Djiguiba Ouédraogo, commandant le groupement de la gendarmerie départementale de Ouagadougou. C’est lui qui a dirigé les enquêtes. Selon le gendarme, les prévenus ont été bien traités durant l’enquête. Ils ont été nourris et logés dans de bonnes conditions (personne n’a été en cellule). « Nous avons fait appel à un service de prestation alimentaire privé. Ils avaient droit à trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et diner. Ce sont des gens égarés, mais ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des animaux. Je persiste, et je signe qu’ils ont été bien logés et nourris. Le montant de leur alimentation n’est pas moins de 1 million 700 », a-t-il déclaré.

Sur la procédure de l’interrogatoire également, il rassure que cela a été fait suivant les règles. Ce sont des commandants de brigade, expérimentés dans les techniques d’audition qui ont mené la procédure sous son autorité. « Personne n’a été forcé, sous menaces, injures, ou coups, à déclarer ou à signer. Quand on finit, une lecture est faite ». Quand l’accusé n’est pas d’accord avec un mot, une phrase, un paragraphe, c’est repris avant que les deux parties ne signent dans le carnet de déclaration, a poursuivi le lieutenant-colonel.

Ainsi donc, les accusés qui ont déclaré à la barre, avoir passé 72h sans manger ; ou avoir été contraints à signer les procès-verbaux, ne feraient que de la pure délation, selon les animateurs de la conférence de presse.

De l’authenticité de la bande sonore…

C’était l’une des pièces maitresses du dossier. La défense qui a dénoncé cet enregistrement ‘’fantôme’’ dont elle ne connait pas la provenance a demandé son retrait, ce d’autant plus que c’est la retranscription dudit enregistrement et non l’élément sonore qui a été versé dans le dossier.

Mais le commissaire du gouvernement a rassuré de l’authenticité de l’enregistrement. La source est venue dénoncer ses camarades après la réunion du 16. Elle « est d’abord venue se plaindre à la justice militaire, je vous le dis en toute honnête. L’affaire est partie de chez nous. Le tribunal a orienté la source. Il est reparti à la réunion du 19, il a enregistré les preuves. C’est ainsi que nous avons saisi qui de droit pour déclencher la procédure qui donne l’assurance que c’est vrai. Je puis vous donner l’assurance que c’est totalement vrai, je vous le jure », a confessé le commissaire du gouvernement.

Il poursuivra qu’à partir du moment où le participant à une des réunions a eu le courage de dénoncer ses camardes, il est absout, conformément à la loi. C’est d’ailleurs le caporal Madi Ouédraogo qui lors de son audition a ‘’balancé’’ tous ceux quoi ont pris part à la réunion, a indiqué le directeur de l’enquête, avant que le commissaire du gouvernement n’ajoute : « quand vous êtes membre de la bande et que vous venez dénoncer, la loi vous absout avant l’action ».



Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net