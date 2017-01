L’Union pour la renaissance/parti sankariste (UNIR/PS) tient les 27, 28 et 29 janvier 2017 à Ouagadougou, son deuxième Congrès ordinaire. Placée sous le thème « Le sankarisme à l’épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d’Etat », cette instance suprême du parti va donc se pencher sur la vie du parti et sa contribution à l’animation de la vie politique nationale dans le cadre de la majorité présidentielle. A quatre jours de ce rendez-vous statutaire, le comité national d’organisation annonce que « tout est fin prêt ». C’était à travers une conférence de presse tenue dans la matinée de ce lundi, 23 janvier 2017 à son siège national sis aux 1200 logements.

« Le sankarisme : idéologie, doctrine ou mode de gouvernement ? », « Le rôle des sankaristes dans l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 », « Le sankarisme à l‘épreuve de la gestion du pouvoir d’Etat ». Ce sont-là, les thèmes qui seront scrutés par les congressistes, attendus des 45 provinces et de l’étranger auxquels s’ajouteront des invités, « amis de partis politiques » de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Niger, du Mali, du Togo, de la Guinée-Conakry, de la France, des Etats-Unis et du Canada. Pour animer les panels, le parti n’a pas lésiné sur les compétences : Dr Ra-Sablga Seydou Ouédraogo, Pr Abdoulaye Barro, Pr Vincent Ouattara, Dr Félix Achadé, Séré Kalifara, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, Samsk Le Jah, Dr Koffi Amétépée, Nestor Bassière, Germaine Pitroipa et Sommanogo Koutou.

Pour le président national du comité d’organisation, Athanase Boudo, ce congrès qui arrive au moment où le parti boucle sa première année de participation à la gestion du pouvoir d’Etat, sera une tribune de critique, d’autocritique et d’introspection. « Ce sera un tremplin pour l’UNIR/PS de faire un bilan analytique et prospectif de sa décision de mettre en avant l’intérêt du peuple burkinabè, en allant à la majorité présidentielle », confie M. Boudo.

Il s’agira pour le parti, de soumettre sa participation à la gestion du pouvoir à l’appréciation des congressistes. Mais d’ores et déjà, estime M. Boudo, « jusqu’à présent, nous pensons que nous sommes dans une bonne dynamique, nous sommes dans une bonne prédisposition. (…). Nous sommes présents dans toutes les institutions (Assemblée nationale, gouvernement et dans l’administration de façon générale), nous sommes responsables et nous assumons les actes que nous posons ».

Pour Athanase Boudo, aujourd’hui, le peuple burkinabè participe mieux à la gestion du pouvoir d’Etat grâce également aux efforts de l’UNIR/PS conjugués avec ceux du MPP (parti au pouvoir) pour assurer une bonne gouvernance. « La parole est libérée ; partout, les gens participent à la gestion du pouvoir, que ce soit à travers les réseaux sociaux, l’expression syndicale, l’opinion publique nationale et internationale, tout le monde a l’occasion de suivre l’exécution du PNDES (plan national de développement économique et social) mais également de critiquer et cela a contribué à améliorer les choses », note-t-il, ajoutant que son parti a contribué à asseoir une stabilité institutionnelle au Burkina. « Tout en applaudissant l’opposition républicaine qui joue aussi sa partition dans le cadre de la gestion du pouvoir. Je parle de l’opposition républicaine, je ne parle pas de l’opposition cagoulée (vous savez qu’il y a d’autres qui sont cachés, qui ont d’autres intentions) mais plutôt ceux-là qui s’expriment à travers des institutions tel que le Chef de file de l’opposition politique (CFOP-BF). Ce sont avec tous ceux-là (opposants républicains, ndlr), que nous sommes en train de souhaiter un Burkina nouveau et l’UNIR/PS est en train de jouer sa partition dans ce cadre », soutient le secrétaire national chargé des structures de l’UNIR/PS, Athanase Boudo.

Mariam Sankara pourrait être au congrès

Selon les organisateurs, la veuve de l’ex-Président Thomas Sankara, Mariam Sankara, a été conviée à cette instance suprême du parti. « Vous savez qu’elle a parrainé la Convention (la première convention des sankaristes en mai 2015 qui visait à réunir les partis sankaristes, ndlr). Elle est militante UNIR/PS. En tout cas, si son calendrier lui permet, elle va venir », indique le premier responsable à l’organisation.

A en croire M. Boudo, les liens entre Mme Sankara et l’UNIR/PS sont « des liens très forts de militantisme parce que, vous avez suivi, même après le clash de la convention, elle a continué à nous appuyer et c’est elle-même qui a coordonné pratiquement la campagne de l’UNIR/PS en France, parce qu’elle devait nous appuyer dans la mobilisation des ressources, même si généralement c’est très difficile à ce niveau. Après ça, nous avons continué à échanger. Même après notre plenum du 19 décembre 2015 pour décider de la participation à la majorité ou à l’opposition, elle a, en tout cas, participé aux échanges. Donc, je crois que ce sont des liens étroits ; elle est une militante, jusqu’à présent, elle n’a pas encore prouvé le contraire. Au-delà de ça, nous menons le même combat pour que justice puisse se faire sur l’assassinat du camarade Président Thomas Sankara ».

Ce congrès doit également connaître le renouvellement de l’organe dirigeant du parti.

« Pour joindre l’utile à l’agréable », l’UNIR/PS offre, à ciel ouvert sur le site du congrès, un géant concert à ses militants, amis, sympathisants et au peuple burkinabè avec des artistes traditionnels et modernes à l’image de Fadal Dey, SamsK Le Jah, Salif Widga, Iron Bunder, Hamad Rabin.

Le CNR/MS et l’UNIR/PS, désormais une seule ‘’âme’’ politique !

La conférence de presse a, en outre, servi de cadre pour annoncer la fusion du Conseil national pour la renaissance/Mouvement sankariste (CNR/MS) avec l’UNIR/PS. « L’acte de fusion a été a été matérialisé le 15 janvier 2017 lors de son congrès extraordinaire. L’UNIR/PS salue de tout cœur le camarade Conombo Romain, président de l’ex-CNR/MS, son bureau politique et tous les membres de son parti pour ce choix qui renforcera davantage le sakarisme. D’ores et déjà, militants de l’UNIR/PS et ceux de l’ex-CNR/MS travaillent en symbiose pour la réussite du congrès », explique le président national du comité d’organisation, Athanase Boudo.

Selon explications des conférenciers, cette fusion ne procède pas d’un simple acte de façade, elle est l’aboutissement de tout un processus. « Comme on le dit, si ce qui vous unit est plus fort que ce qui vous divise, autant aller ensemble. Les bases des deux partis ont travaillé sereinement sous la transition et pendant les élections présidentielle, législatives et municipales, elles ont souhaité pouvoir se regrouper dans une seule structure ; il nous appartient au sommet de leur offrir cette chance, au moins de pouvoir se retrouver à la base, de travailler pour que le sankarisme puisse, aujourd’hui, répondre aux préoccupations qui sont les leur », justifie l’ex-président du CNR/MS, Romain Conombo,.

Avec la fusion, l’UNIR/PS changera-t-il d’appellation ? A la question, les conférenciers n’excluent pas une telle possibilité ; la décision appartient aux congressistes. Mais, pour des choix d’efficacité, M. Conombo pense qu’il faut évoluer avec le logo de l’UNIR/PS parce qu’il est déjà connu ; changer de logo impliquerait un travail d’ancrage de ce nouveau logo (un recommencement). Pour Athanase Boudo, même si ce changement intervenait, cela ne tiendrait pas au fait de la fusion mais plutôt d’une « décision souveraine » du congrès. Aussi, ce n’est pas parce que la base a été élargie par l’arrivée du CNR/MS qu’il va avoir un changement à la tête, ajoute-t-il. Les discussions seront faites « sans tabou », promet M. Boudo.

Pour mémoire, le premier congrès de ce parti s’est tenu les 21 et 22 décembre 2013 sur le thème : « Une nouvelle dynamique pour une alternative sankariste avec l’UNIR/PS ».

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net