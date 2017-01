Nouvel an dans les Banwa : Les populations entre joie et défis sécuritaires

Période de fêtes, période d’angoisses pour tout le monde. Pourrai-je obtenir tout ce qu’il faut ? Cette question taraudait les esprits des enfants et ceux des parents. Mais au bout du compte, à la date du 2 janvier 2017, tout s’est bien passé dans toutes les 6 communes de la province des Banwa, dans une sécurité renforcée. Chacun a vécu ces moments à sa manière et selon ses moyens.

Dès le 15 décembre 2016, on apercevait déjà l’effervescence dans les marchés. Quelle tenue porter, quelle chaussure convient à l’événement ? Les chefs de familles se débattaient pour satisfaire les besoins des enfants et des épouses. Pour cela, il faut évaluer les coûts et prendre les dispositions. Volaille, habits, chaussures, salons de coiffures, menu. De la nuit de Noël à la Saint Sylvestre, l’ambiance était perceptible dans la ville et dans les familles à Solenzo et dans toutes les autres communes. Toutes les couches sociales étaient en mouvement. Chacun s’organisait à sa manière pour vivre les fêtes soit en allant au maquis ou en restant en famille autour d’un pot.

Sur le plan sécuritaire, au regard du contexte actuel, les autorités ont pris les dispositions pour quadriller la province. Ainsi depuis le 20 décembre, on apercevait des escortes de militaires sur les routes. Les nuits de veillées dans les églises étaient sécurisées par des agents. Cela a rassuré les populations qui ont passé des moments de joie en respectant les mesures interdisant les pétards.

Dans l’ensemble, les fêtes de fin d’année se sont bien passées dans les Banwa, mis à part quelques cas de décès dans certaines familles. En effets, pendant que certaines familles étaient dans l’allégresse, d’autres pleuraient des morts ces jours de fête. C’était le cas dans la famille du chef d’Etat-Major Général de la Gendarmerie Tuandaba Coulibaly dont le père est décédé le 29 décembre et a été inhumé dans son village à Dinkièna le 31 décembre 2016.

Quant aux vœux, les populations des Banwa dans leur majorité souhaitaient une année 2017 porteuse de cohésion sociale, facteur de paix dans toutes les communes. Et pour cause, 2016 a vu des moments de tensions et de crise sociale dans presque toutes les 6 communes. Les causes étant les conflits intercommunautaires et surtout la Coopérative d’électricité de Solenzo (COOPELSO) pour ce qui est de Solenzo. On a aussi vécu la crise qui prévaut entre les autorités sanitaires et certains agents. Donc, chacun souhaite que ces tensions baissent et que nous passions à d’autres défis. C’est le sentiment général recueilli auprès de la population.

A l’instar donc de toutes les provinces du pays, les Banwa ont vécu les fêtes de fin d’année dans la joie et dans la fraternité. Les chefs de famille peuvent alors pousser un ouf de soulagement au regard des charges supportées au cours de ces périodes. Maintenant, il faut faire face à la maladie de la ‘’janviose’’ qui n’épargne personne. Faire tout pour assurer la continuité de la vie familiale et aussi honorer les crédits à la fin du mois.

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net