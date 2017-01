Coté CAN : Les étalons, l’arbre ne doit pas cacher la forêt !

Les hommes de Paulo Duarté ont débuté ce match décisif pour la qualification avec beaucoup d’envie et d’allant offensifs. Après l’ouverture du score offerte par les Bissau-Guinéens, les « sénateurs du Burkina » sont tombés dans leur latence habituelle. Laissant le ballon à l’adversaire, les étalons sont restés dans leur camp, spectateurs. Résultat, une première mi-temps moyenne face à un adversaire à la portée des étalons.

Des ailiers qui ne défendent pas, un attaquant de pointe, Bancé qui semble faire le tourisme au sein de la défense adverse. Peut-être que Paulo Duarté sent le football autrement mais on ne remplace pas l’envie, le talent et la jeunesse de Banou par la maladresse, la vieillesse et la débrouillardise de Bancé. Cher entraineur, c’est du bricolage tactique. Nakoulma, il semble penser que quand il participe à une occasion où il y a but, il peut retourner au banc. Pour preuve, la célébration de son but face au Gabon. Un match ne se joue pas sur des fulgurances mais avec de l’implication pendant les 90 minutes. Certes, Bertrand Traoré aura marqué, mais le Burkina attend plus de lui car il est le seul au sein de cette équipe à allier talent et jeunesse.

Charles, véritable tour de contrôle au milieu aura livré une belle partie si bien que l’on serait tenté de le comparer au vin qui, plus il dure, plus il est bon. A noter une fois de plus et toujours, la très belle prestation du gardien burkinabè Hervé Koffi qui étonne de par son calme et sa maturité malgré son jeune âge.

Cette qualification des étalons ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Il y a des lacunes dans cette équipe qui joue par à-coups. Pour aller loin dit-on, il faut ménager sa monture. Des joueurs comme Bertrand Traoré, Préjuce Nakoulma et Alain Traoré doivent rehausser leur niveau pour amener les étalons très loin dans cette compétition.

Habib CISSE

Lefaso.net