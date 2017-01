Rencontre gouvernement/syndicats ce 24 janvier

Ceci est un message de la Direction de la Communication et de la Presse du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale.

Son Excellence Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier Ministre, chef du Gouvernement présidera la rencontre gouvernement/syndicats au titre de 2016 le mardi 24 janvier 2017 dans la salle du dialogue social du Ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale sise à l’immeuble Baonghin.

Institué depuis 2008, ce cadre de concertation s’est révélé comme un moyen de consolidation du dialogue social, levier de la paix sociale et du renforcement de la gouvernance. A l’image des organismes consultatifs et de concertations sur les questions majeures de la vie nationale qui réunissent les différentes forces vives de la nation, la négociation gouvernement/syndicat, réunit le gouvernement et l’ensemble des syndicats autour du cahier de doléances remis au gouvernement le 1er mai, fête du travail.

L’enjeu actuel pour le Gouvernement, à travers cette rencontre, est de promouvoir la concertation et la négociation collective en vue de favoriser l’émergence et la consolidation d’une culture de dialogue social dynamique et responsable, indispensable à la mise en œuvre du PNDES et à la recherche de solutions durables aux préoccupations et aux intérêts bien compris de toutes les parties.

Prévue pour se tenir du 24 au 31 janvier 2017, la rencontre annuelle gouvernement/syndicats au titre de l’année 2016 a pour mission d’examiner l’état de mise en œuvre des engagements du gouvernement en 2015 et les réponses aux doléances et préoccupations des organisations syndicales des travailleurs au titre de l’année 2016.

Le gouvernement salue la tenue de cette rencontre et en appelle à une collaboration franche, fructueuse pour un climat social apaisé.

Direction de la Communication et de la Presse du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale