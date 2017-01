Loi 064-2015-CNT portant liberté d’association : Formation d’appropriation pour médias, associations et OSC

Fada N’Gourma a abrité les 16 et 17 janvier 2017, une formation sur la loi 064-2015-CNT portant liberté d’association. Acteurs de médias communautaires, d’associations et d’Organisations de la société civile (OSC) étaient à cette session d’appropriation de ladite loi.

Cet atelier de formation d’appropriation des dispositions de la loi 064-2015-CNT portant liberté d’association au Burkina a été initié par le programme Décentralisation et Développement Communal- PDDC. Et il a permis aux acteurs de médias communautaires, d’Organisations de la société civile et d’associations d’acquérir des connaissances sur les dispositions générales de cette loi. Un certain nombre de questions ont été abordées lors de cette session de formation, notamment : la démocratie, l’Etat de droit, les associations, la société civile, les ONG, la gouvernance et particulièrement la liberté d’association.

La formation a été assurée par Daniel Da Hien, consultant, leader d’OSC bien connu du milieu associatif national et sous régional, avec à ses côtés Adama Eric Ilboudo, point focal du PDDC- Est et son collègue Djiéba Ouoba. Selon Djiéba Ouba expert national du PDDC/ AMBERO, « cette session de formation a pour but la mise en application de la décentralisation dont l’objectif ici est de permettre aux OSC et aux médias communautaires de l’Est de prendre connaissance dudit texte (loi 064-2015/CNT) afin de bien s’en inspirer puis d’en être des relais de vulgarisation au sein de leurs milieux respectifs ».

En rappel, cette loi en son article 2 , s’applique aux associations, aux organisations non gouvernementales et aux syndicats.-Sont exclues du champ d’application de la présente loi les structures associatives poursuivant un but ou des objectifs purement politiques ou commerciaux.

Soumaila Sana

Lefaso.net