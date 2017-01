Koloko : Le commissariat de district saisit trente six kilogrammes de chanvre indien

Les faits se sont déroulés selon toute vraisemblance aux environs de 12 heures au niveau du poste de contrôle de Koloko. En effet, selon le commissaire de district de Koloko, l’Officier de Police Abdoulaye KABORE, les éléments chargés du contrôle l’ont informé qu’ils ont appréhendé un individu du nom de S.A. qui avait en sa possession un colis suspect. Il leur a donc demandé de le conduire au commissariat. Une fois arrivé avec la permission du propriétaire, le colis a été déballé et c’est ainsi que vingt quatre (24) plaquettes de chanvre indien emballées dans des sachets plastiques ont été découvertes.

Au cours dans enquêtes, l’individu a déclaré être à sa deuxième opération sur cet axe et le trafic se fait entre trois pays à savoir le Ghana, le Burkina Faso et le Mali. Le colis a quitté le Ghana et transité par où il l’a récupéré pour le remettre à une tierce personne à Hèrèmakono au Mali.

Marié et père de douze (12) enfants, et âgé d’environ cinquante sept (57) ans S.A. serait un ancien vendeur de friperie à Bobo Dioulasso. Cette activité ne marchant plus, un malien lui aurait proposé cette activité. Après les enquêtes préliminaires, S.A. a été déféré au tribunal de grande instance de Orodara pour la suite de la procedure.

L’officier de Police KABORE invite la population à plus de collaboration avec les forces de défense et sécurité. Car selon lui, cette activité constitue un fléau et compte tenu du fait que Koloko est une frontière, des actions doivent être menées afin d’éviter que l’activité s’étende dans la localité.

Lefaso.net