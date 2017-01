Décès de KAMBOU Sié Alexis et KAMBOU née DA Oho Aline : Remerciements et faire part

Les enfants : Alice, Josianne, Raïssa, Diane et Judith.

Les petits-enfants : Teddy, Welly, Bryan, Jillian, Yohann et Melvyn.

Les Familles alliées : DIALLO, SOME, ONOMO, TIORO.

Les familles amies : MALO, NAPON, CIREBA, FARMA, OUATTARA, BOTONI, TRAORE, SAGNON, DIENDERE, TOE, PARE à Bobo-Dioulasso

Le Professeur SIB Sié Faustin et famille à Ouagadougou,

La veuve KAMBOU/HIEN Yéri Claire et famille à Gaoua,

La veuve HIEN/KAMBOU Yéri Monique et famille à Ouagadougou,

KAMBOU Kassoum et famille à Ouagadougou,

POODA Jean de la Croix et famille à Ouagadougou,

L’Evêque KAMBOU Modeste à Gaoua,

KAMBIRE Jérôme et famille à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou

DA Bruno et famille à Kampti

OUEDRAOGO Alassane et famille à Ouagadougou,

SOMDA Eugénie et famille à Ouagadougou et Washington,

KAMBOU Roger et famille à Ouagadougou,

KAMBOU F. Maturin et famille à Ouagadougou,

KAMBOU Charles et famille à Bobo-Dioulasso,

La veuve KAMBOU Yvonne et famille à Abidjan,

KAMBOU Julienne et famille à Ouagadougou,

KAMBOU Casimir et famille à Ouagadougou et Kampti,

DA Robert et famille à Ouagadougou,

DIOLOMPO Hypollite et famille à Abidjan,

PALE Sié Koukoute et famille à Kampti,

KAMBOU Bêbê et famille à Bobo-Dioulasso,

KAMBOU Bruno et famille à Gaoua,

Madame SOME/KAMBOU Brigitte et famille à Gaoua,

KAMBIRE Lucien et famille à Kampti,

Médecin Colonel Major KAMBOU Compar et famille à Ouagadougou,

Colonel PALENFO Gustave et famille à Ouagadougou,

Madame SONGRE Blandine et époux à Ouagadougou,

L’Association Professionnelle des Sages-Femmes du Burkina Faso,

Très touchées par les nombreuses marques de solidarité, vous renouvellent leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude pour vos soutiens multiformes lors du décès le 17 Octobre 2015 à Ouagadougou de leur père, grand-père, beau-père, oncle, frère et ami, KAMBOU Sié Alexis Inspecteur principal du Trésor à la retraite, Ancien Maire de Kampti, Chevalier de l’Ordre National

Et du décès le 09 Avril 2016 à Ouagadougou de leur mère, grand-mère, belle-mère, tante, sœur et amie KAMBOU née DA Oho Aline Sage-femme d’Etat à la retraite, épouse de feu KAMBOU Sié Alexis

La famille vous invite à avoir une pensée pieuse pour ses chers regrettés et vous convie à la veillée de prières au domicile des défunts à Kampti le Vendredi 27 janvier 2017 à 20 h et à la grande Messe qui sera dite pour le repos de leurs âmes le Samedi 28 janvier 2017 à 8 h à l’église Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Kampti.

Puisse Dieu rendre à chacun la grâce au-delà de son élan de compassion !

Union de prières !