La SOCOMA lance le recrutement de deux (2) Ingénieurs Agronomes.

Placé sous la supervision et l’autorité du Directeur de la Production Cotonnière, la mission principale de l’ingénieur Agronome sera de travailler à l’amélioration des outils et des techniques qui concourent à une meilleure productivité agricole et une meilleure qualité de service.

Aussi, il aura pour attributions et responsabilités de :

Participer à l’amélioration du système de collecte des données de production agricole,

Mettre en œuvre la collecte des données pour des études et analyses socioéconomiques,

Contrôler la cohérence des données transmises,

Assurer un suivi de la mise à jour permanente des bases de données,

Elaborer et maintenir des bases de données sur la production,

Elaborer et proposer des outils concernant les activités techniques (module de formation, fiche techniques, fiches de collecte des données…)

Suivre la mise en œuvre des pratiques agricoles, et la production des semences,

Analyser et mettre à disposition de la hiérarchie les informations collectées,

Prendre part aux missions de suivi-évaluation,

Compiler et suivre les données des enquêtes agricoles permanentes,

Concevoir et proposer des enquêtes spécifiques et/ou thématiques suivant les nécessités,

Analyser les résultats et mettre les informations obtenues à disposition de la hiérarchie

Assister à l’élaboration des dossiers nécessaires à l’acquisition et à la conduite des projets agronomiques,

Prendre part aux actions de Renforcement des capacités des producteurs et des techniciens,

Produire des rapports périodiques,

Etablir périodiquement le tableau de bord de son activité,

Participer aux réunions périodiques de la Direction,

Toutes autres taches à la demande de la Hiérarchie

Qualification requises :

Etre titulaire du diplôme d’Ingénieur Agronome (BAC+5) ou de tout autre diplôme équivalent,

Expériences de deux (2) ans dans l’exécution des projets agricoles, de développement rural,

Etre capable de travailler en équipe et avec plusieurs partenaires en même temps

Etre capable de créer et d’analyser une base de données ;

Savoir Faire preuve de leadership et être capable de coordonner une équipe de techniciens,

Avoir de bonnes Capacités d’organisation, d’analyses et de synthèse ;

Etre capable de se fixer des objectifs ;

Etre capable d’être Autonome, et savoir faire preuve d’initiative ;

Avoir une excellente maîtrise de la langue française ;

Savoir s’exprimer et produire des rapports ;

Avoir des aptitudes à la communication et à la formation avec des interlocuteurs de différents milieux sociaux ;

Maîtriser les outils informatiques courants : MS Office (Excel, Word, PowerPoint…) et savoir utiliser au moins un logiciel de gestion des projets ou de statistiques ;

Etre apte à travailler en milieu rural et avoir le contact facile ;

Etre de bonne moralité ;

Etre immédiatement disponible.

Composition du dossier de candidature :

Une copie de l’extrait d’acte de naissance ;

Une copie de la pièce nationale d’identité ou du passeport ;

Une copie des diplômes ;

Une copie des certificats de travail et des attestations de formation ou de stages professionnels ;

Un curriculum vitae détaillé ;

Une lettre de motivation.

Procédure de recrutement : Présélection sur dossier ; Test écrit ; Entretiens

Type de contrat : CDI assorti de trois (3) mois d’essai

Dépôt du dossier de candidature :

Les dossiers de candidature devront être transmis au plus tard le vendredi 03 février 2017 :

Au secrétariat de la Direction de la Production Cotonnière à Fada N’Gourma (24770431) ou à Ouagadougou à la Délégation de la SOCOMA sis à Ouaga 2000 (25376973) ;

Ou

Par mail avec en objet la mention « Recrutement Ingénieurs Agronomes » à l’adresse suivante : recrutement @socoma.net ;