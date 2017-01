Convention du financement du PAPS-EFTP : Pour un meilleur emploi des jeunes

La coordination de la présentation du programme d’appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation technique et de professionnels (PAPS-EFTP) et les structures bénéficiaires signent d’autres conventions de financement ce mardi 17 janvier 2017 à Ouagadougou. Une activité qui a pour objectif global « d’élever le niveau de connaissance et de compétence de la population active et, plus particulièrement des jeunes, pour favoriser leur insertion dans les emplois d’aujourd’hui et les métiers porteurs de demain afin de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté ».

Sept cents millions quatre cents quarante-cinq mille huit cent quarante- neuf FCFA, c’est le montant total du fonds supplémentaire accordé au PAPS-EFTP pour l’année 2017. Ledit financement permettra le déploiement de nouvelles activités de formation pour l’emploi des jeunes. Une somme qui sera distribuée à travers des structures de sept ministères. Ce sont entre autres le ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles, le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, celui de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique, celui de l’agriculture et des aménagements hydrauliques. L’on a également le ministère des ressources animales et halieutiques, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et celui du commerce, de l’industrie et de l’artisanat. C’est la somme qui sous-tendra la mise en œuvre des activités du PAA 2016 révisée par le PAPS-EFTP. C’est ce que confirme le ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles, M Jean-Claude Bouda : « aujourd’hui, nous avons procédé au lancement de la signature de convention qui se chiffre à plusieurs milliards pour résoudre l’épineuse question de l’adéquation entre la formation et les opportunités qui existent entre le secteur de l’économie et le marché de l’emploi ».

Quand à M. Mamoudou Diallo, coordonnateur du projet ES/CEBNF du MENA, cette signature de convention représente un partenariat fort dans lequel un programme est bâti, autour duquel fédèrent plusieurs ministères pour construire la formation professionnelle.

Booster la formation professionnelle, le développement des compétences et la qualification du capital humain

Ladite signature de convention est un plan d’action dans la politique nationale d’enseignement et de formation technique et professionnels du gouvernement pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. C’est une idée qui trouve son écho chez M. Bouda, lorsqu’il montre que tous les concernés doivent se mettre dans la dynamique de cette action afin de booster la formation professionnelle, le développement des compétences et des qualifications. Ce qui permettra d’avoir un capital humain de qualité qui puisse réellement transformer l’économie du pays. Par ailleurs, il ajoute qu’aucun développement solide ne peut être envisagé en dehors du développement des ressources humaines compétentes et compétitives pour booster l’économie nationale. Cependant, le budget global du PAPS-EFTP s’élevaient à quinze milliards six cent onze millions sept cent soixante-quatorze mille six cents FCFA dont une contrepartie nationale d’environ trois milliards.

C’est un programme soutenu par différents partenaires techniques et financiers dont entre autres, l’agence française de développement, L’Etat luxembourgeoise, l’Agence luxembourgeoise pour la coopération et le développement, les coopérations autrichienne, taiwanaise, suisse et monégasque. A ce sujet, M. Frédéric Steck, l’un des partenaires financiers souligne que tous les partenaires par sa voix, saluent ladite signature qui permettra de cristalliser les actions de coordination nécessaire pour l’emploi des jeunes.

Yvette Zongo (stagiaire)

Lefaso.net