Enseignement et formation technique et professionnels : Plus de 700 millions de francs CFA pour booster le secteur

Ce mardi 17 janvier 2017 est intervenue à Ouagadougou, une signature de conventions entre le Programme d’appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation techniques et professionnels (PAPS/EFTP) et seize structures partenaires.

A travers cette signature de convention, plusieurs structures issues du ministère en charge de la Jeunesse et six autres départements ministériels (éducation nationale, environnement agriculture, ressources animales, commerce et enseignement supérieur), bénéficient de l’accompagnement du PAPS/EFTP d’un montant global de 700.445.849) francs CFA.

Cet accompagnement est destiné à élever le niveau de connaissance et de compétence (à travers la formation professionnelle) de la population active et, plus particulièrement des jeunes, afin de favoriser leur insertion dans le monde du travail. Toute chose qui devrait stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté.

DCPM / Ministère de la Jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle