Ministère du développement de l’économie numérique et des Postes : Relever les défis en 2017 malgré un budget réduit

Le ministère du développement de l’économie numérique et des postes tient son premier conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2017, les 19 et 20 janvier à Manga. Au cours de cet exercice, les participants dresseront le bilan du programme d’actions prioritaires de 2016, examineront et valideront le programme d’activités 2017 et le tableau de bord institutionnel.

L’année 2016 n’a pas été du tout facile pour le ministère du développement de l’économie numérique et des postes, foi de son premier commandant en chef, Aminata Sana/Congo, qui met à l’index les difficultés financières. Qu’à cela ne tienne, elle se réjouit que son département ait pu tenir la route et réalisé plusieurs activités dont le bilan sera dressé au cours de ce premier CASEM de l’année 2017 qui s’ouvre à Manga. Un conclave qui permettra également aux participants de se fixer les nouveaux défis du ministère en adéquation avec la mise en œuvre du plan national de développement économique et social.

Le 14 octobre 2016, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba,procédait au lancement des travaux de construction d’une liaison à fibre optique entre Ouagadougou-Pô-frontière du Ghana avec la bretelle Manga-Bagrépôle. A la date du 30 décembre 2016, selon le MDENP, les personnes impactées par le projet ont été indemnisées et les travaux sont en cours par l’ouverture des tranchées, la pose des conduites et le remblayage. Et à en croire, Aminata Sana/Congo, la fin des travaux est attendue d’ici avril 2017.

L’extension du Réseau Informatique National de l’Administration « RESINA » était également l’un des objectifs clé du ministère. A ce jour, onze chefs-lieux de province ont été couverts avec environ 1060 structures de l’Administration interconnectées, renseigne le département de Aminata Sana/Congo. Depuis 2014, trois (03) chefs-lieux de province (Gaoua, Manga et Tougan) prévus pour être connectés cette année sont en cours de réalisation et encore inachevés par manque de ressources.

L’autre activité non moins importante réalisée en 2016 a été la tenue de la 12e édition de Semaine nationale de l’Internet du 31 mai au 04 juin. L’événement a permis d’initier 15 295 personnes aux technologies de l’information et de la communication et de former 300 autres personnes en conception de site web et blog.La tenue du Concours Génie TIC a enregistré 43 projets enregistrés dont 8 ont été primés. Les activités réalisées pendant l’année écoulée ne sont pas exhaustifs. Et la principale difficulté rencontrée, selon le ministère, est d’ordre financier.

L’autre volet de ce conseil d’administration du secteur ministériel sera de valider le programme d’activité de 2017 pour lequel le ministère bénéficie d’un crédit budgétaire de 18 993 186 000 F CFA pour sa mise en œuvre. Comparativement à 2016, ce montant s’élevait à 29 195 762 000 F CFA. Mais, le département foi de Mme le ministre compte relever les défis notamment en mettant de la rigueur dans la gestion des ressources pour atteindre avec « sérénité » les objectifs. Aussi, ce programme d’activités 2017 fera, à en croire le ministère l’objet de rapports trimestriels de mise en œuvre.

« Chaque responsable et chaque agent du département sera comptable de nos bons et nos mauvais résultats. Alors faisons en sorte qu’à l’heure du bilan, nous soyons fiers du travail que nous aurons réalisé », a lancé Mme le ministreà l’ouverture du CASEM. De ce fait, elle n’a pas manqué de rappeler à ses collaborateurs la nécessité de coordonner les actions afin de répondre aux attentes des autorités et de la population.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net