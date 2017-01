CAN 2017 : Les Etalons se compliquent la tâche

Collectif, regroupé mais moins agressif. On peut ainsi qualifier le jeu produit ce soir par les Etalons face aux Panthères du Gabon. Est-ce la pression de jouer contre le pays organisateur ? Difficile d’y répondre. Mais ce qui est sûr, les poulains de Paulo Duarte ont moins convaincu ce soir que lors de leur première sortie.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les Panthères ont été les premiers à monter au front. Les Etalons jouent repliés dans leur moitié de terrain. A la 50e seconde, Bakary Koné, patron de la tour de contrôle burkinabè, manque de reprendre une balle qui est tout de suite récupérée par les Gabonais. Fort heureusement, le portier Kouakou Hervé Koffi veillait au grain. Le danger est endigué.

Le jeu reprend son cours. Après une quart d’heure, le Onze burkinabè revient dans le match. A la 18e minute, Jonathan Pitroipa, sur une action, est blessé. Il sort sur civière et est conduit directement à l’infirmerie. Préjuce Nacoulma est propulsé sur le terrain. Quatre minutes, il vole un ballon mal négocié par les Gabonais, s’envole vers les buts adverses. Ses deux gardes du corps n’ont rien pu faire. Car à la 22e minute, les cages de Didier Evono sont violées. Le Burkina a désormais un but d’avance.

Match à demi-teinte

Après l’ouverture du score, les Panthères se réveillent. Le public gabonais réclame un but. A la 35e minute, Yssoufou Dayo tacle mal le ballon et offre la chance au feu-follet Pierre Emérick Aubameyang qui pousse le jeune portier Kouakou Hervé Koffi à la faute. La décision de l’arbitre est sans appel. Le point de pénalty. Victime de la faute, Aubameyang se fait justice en égalisant. Le stade est à nouveau animé. La configuration du match reste telle jusqu’à la fin de la première partie.

Du retour des vestiaires. Jonathan Zongo est victime d’une blessure. Bertrand Traoré rejoint le terrain. Il participe au jeu comme il pouvait. Mais rien pour tirer les Etalons de leur galère. Les Gabonais espèrent la victoire et poussent. Les Etalons repoussent. Le coup de sifflet final de l’arbitre vient départager les deux équipes. Gabon : 1-Burkina :1. Les deux équipes comptabilisent désormais deux points chacune.

Le Burkina a toujours ses chances

Les calculs se sont davantage compliqués pour les Etalons. Mais rien n’est encore terminé. Avec les deux points et un troisième match en vue, les Etalons peuvent toujours se qualifier pour le second tour de la CAN.

La victoire du Cameroun sur la Guinée-Bissau place désormais le Burkina et le Gabon comme sérieux prétendants à la qualification. Une victoire des Etalons et un nul ou une défaite du Gabon ouvre les portes du second tour au Burkina. En gros, les Etalons ont encore leur destin en mains et peuvent décider de poursuivre la compétition. Pour cela, ils devront obligatoirement remporter le gain du match face à la Guinée-Bissau le 22 janvier prochain à Franceville.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Nouvelles des blessés

Au cours du match, deux joueurs burkinabè, Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo et deux joueurs gabonais ont rejoint l’infirmerie pour blessure. Si le cas de Jonathan Pitroipa est jugé non grave, celui du sociétaire du club espagnol d’Alméria, Jonathan Zongo, est beaucoup plus grave. Selon des sources médicales, les deux joueurs souffrent de déchirure musculaire dont le traitement nécessite plusieurs mois. La CAN est donc finie pour eux.