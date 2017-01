Santé : Les militants du SYNTSHA déterminés à poursuivre la lutte

La grève de 48 heures observée les 27 et 28 octobre 2016, celle de 72 heures sans service minimum (du 22 au 24 novembre 2016) en vue de la satisfaction de la plate-forme revendicative, les manifestations de protestations et d’interpellation des autorités sur l’insécurité du travail, ont été des « succès francs », a déclaré Pissyamba Ouédraogo, Secrétaire général du SYNTSHA.

Si les différents mouvements ont été suivis, la plate-forme revendicative quant à elle, reste actuelle dans l’essentiel de son contenu. « Nous pensons qu’il est pertinent de continuer à la défendre afin d’obtenir satisfaction », a dit le SG du SYNTSHA. Puis, il poursuit : « Il y a de nouveaux problèmes que nous allons travailler à prendre en compte dans le sens d’actualiser un certain nombre d’aspects ». A ce sujet, un conseil de direction est prévu le 4 février prochain. L’objectif étant de se pencher sur « l’attitude du gouvernement à notre égard et nous allons décider de ce que nous allons faire », confie Pissyamba Ouédraogo.

Démission, mépris et silence révoltant du gouvernement

Revenant sur la grève de 72 heures sans service minimum, le syndicat dit avoir constaté des manœuvres contre sa lutte. Selon le SG, la lutte s’est déroulée dans un contexte marqué par une campagne médiatique anti-SYNTSHA « doublée d’une lettre d’intimidation et de calomnies » destinée à les discréditer. Pourtant, disent –ils, « Nous voulons juste que la grève soit vue comme un moyen de pression et non comme une démission vis-à-vis des populations ». En outre, soutient le porte-parole du SYNTSHA : « On ne demande pas de l’argent, on demande de prendre des dispositions pour faire fonctionner les services de santé ».

A en croire le SG du SYNTSHA, le gouvernement ne se préoccupe pas de la santé de la population. Le SYNTSHA regrette d’ailleurs le silence de l’autorité depuis la grève de novembre dernier. « Bien que la justesse de notre plate-forme revendicative n’ait pas été contestée, le gouvernement, malgré ses déclarations sur le dialogue avec les syndicats, n’a jamais rencontré le SYNTSHA depuis le 24 novembre 2016, fin de la grève » a renchéri le Secrétaire général du SYNTSHA. De ce fait, le syndicat de la santé humaine et animale, note un paradoxe entre le discours du gouvernement avec les syndicats et ce qu’il observe à son endroit. « La balle est dans le camp du gouvernement. Nous n’avons plus de pas à faire, c’est le gouvernement qui s’est emmuré » a regretté le SG.

Et que dire des états généraux des hôpitaux tenus du 15 au 18 décembre 2016, où le SYNTSHA a refusé d’y prendre part, soutenant qu’il a été ignoré dans la phase préparatoire. « Nous étions voués à un statut de figurant, donc dans l’impossibilité de faire prendre en compte les justes préoccupations des travailleurs » a indiqué Pissyamba Ouédraogo.

Quid des relations avec le SYMEB ?

S’agissant des relations avec le syndicat national des médecins (SYMEB), le SG du SYNTSHA a laissé entendre : « on a entendu dire que le SYNTSHA ne les a pas contactés avant de lancer son mot d’ordre » mais, dit-il : « Si on est une organisation syndicale authentique, on a les armes pour apprécier la justesse d’une lutte (…). Nous avons noté qu’ils étaient opposés, ils ont appelé leurs militants à ne pas suivre le mot d’ordre. Nous avons pris note, tout le monde a pris note et nous pensons aujourd’hui que l’opinion sait aujourd’hui, quel est ce syndicat », a souligné Pissyamba Ouédraogo. Et le SG de préciser : « Nous avons dit que le pouvoir a lancé une campagne de lynchage médiatique anti-SYNTSHA pendant cette grève et les déclarations du SYMEB, un peu partout, se sont inscrites dans ce cadre. On ne s’en fait pas » a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que le PNDES a de spécial ?

Cette conférence a servi de cadre au syndicat de la santé Humaine et animale d’établir le bilan de la première année du gouvernement. Dressant d’abord le bilan d’un an du pouvoir du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP au pouvoir), le SYNTSHA dit avoir noté une déception au regard des attentes du peuple. Après avoir relevé que le pouvoir a plutôt été actif dans « l’écriture du PNDES et l’organisation de la table ronde à Paris », le SYNTSHA soutient que le PNDES que le président du Faso considère comme un « acquis majeur », n’est qu’une nouvelle version du programme d’ajustement structurel qui intervient après l’échec de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD).

Pour le syndicat, l’échec du PNDES va consister au fait qu’il ne va pas résoudre les problèmes des populations. « Qu’est-ce que le Burkina a de spécial, pour que les bailleurs de fonds déversent de l’argent ici pour qu’on se développe avec philanthropie. Ces investisseurs ne sont pas des enfants de chœur », a signifié le SG du SYNTSHA, avant d’ajouter que : « Comme les autres réformes économiques, il y aura quelques petits changements. Mais fondamentalement, on va rester pauvre ».

Relevant par ailleurs une démission de toute la classe politique du pays et face au silence révoltant du gouvernement, le SYNTSHA invite ses militants à rester mobilisés et vigilants pour faire échec à toute tentative de liquidation de sa « juste lutte ».

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net