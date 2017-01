Quinzaine de changement positif au Faso avec Coach Pognon !

Peuple intègre du Faso, Je suis humble devant votre grandeur, petit devant votre potentiel mais véritablement immense dans mes découvertes et ma volonté de vous apporter les meilleurs outils du monde pour la santé immédiate et parfaite, pour la restauration des foyers, des familles et des cœurs, pour l’emploi décent et dans les institutions internationales, pour l’entreprise sans financement, pour l’enrichissement, etc.

Dans une Afrique riche de tout sauf de son mental, le Coaching reste la seule solution pour corriger les perturbations et/ou pour passer à l’action afin de tout réussir. Nous croyons en la possibilité pour tous de vivre en parfaite santé, longtemps, riche et heureux.

L’être humain est si merveilleusement bien constitué qu’il n’a besoin de rien pour vivre en parfaite santé, en parfaite sécurité, longtemps, riche et heureux. Prenons l’illustration parfaite du bébé fragile qui nait. Il est sorti fragile mais avec sa nourriture prévue d’avance et composée de manière à lui fournir toutes les substances nécessaires à son évolution. Il mange, il dort, il grandit, il s’amuse, il rampe, il marche, il parle, il va à l’école. Tout est disponible et sans se préoccuper de rien, il évolue normalement jusqu’aux erreurs, oui nos erreurs, les erreurs des parents, les erreurs de l’école, les erreurs de la société.

En parlant d’erreurs, je parle de perturbations issues de l’éducation, des ressentis, des paroles qui ont gouverné notre vie. Tout ceci entraîne des modifications de nos programmes initiaux. La prévision de santé totale devient suite de maladies, la prévision de longévité devient mort subite, la prévision de bonheur conjugal devient calvaire, la prévision de prospérité devient pauvreté.

La nécessité d’un réparateur des erreurs se fait impérative. Le Coaching vient pour jouer ce rôle. Mais, pour un maximum d’efficacité, il faut des recherches sérieuses, profondes, endogènes. Le Coaching est un merveilleux processus d’accompagnement qui offre à la personne coachée une prise de conscience de son potentiel illimité qui entraîne des ambitions de santé, de longévité, de bonheur, de prospérité plus grandes et surtout une éducation-encouragement à l’action.

J’ai appris l’histoire formidable de ce Monsieur au Kenya, qui avait plus de 100 femmes, plus de 300 enfants et sans instruction aucune a réussi à ériger une école pour former ses enfants, des entreprises pour les faire travailler. Il a comme la Chine réussi à transformer l’impossible en possible, l’impensable en pensable, la catastrophe en opportunité. Au lieu d’écouter les économistes pour se condamner et mourir irresponsable et pauvre, il a choisi de s’écouter et devenir riche et heureux, une référence mondiale. Voilà de quoi étaient capables nos ancêtres, voilà le Coaching dont nos ancêtres étaient porteurs.

Lorsque Martin Luther KING affirmait YES WE CAN BECAUSE IMPOSSIBLE IS NOTHING, il laissait aux générations futures la version du Coaching de notre race, la race africaine, la version de nos ancêtres, celle qui consiste à chercher au plus profond de soi-même la réponse à chaque problème, celle qui consiste à chercher à l’intérieur de soi la solution, celle qui consiste à voir au-delà des réalités du moment, la promesse d’un lendemain fabuleux.

Le Coaching Africain qui a permis à ces déportés d’Afrique de tenir et de conquérir le pouvoir pour aujourd’hui diriger le Monde Libre mérite d’être connu, enseigné, vulgarisé, utilisé, pour changer sa vie et transformer le monde. Oui, peuple élu du Faso, j’ai été à l’école de Kanga Moussa, de Soundiata KEITA, de Samory TOURE, de Kwamé NKRUMAH, de Patrice LUMUMBA, de Modibo KEITA, de Thomas SANKARA, de Nelson MANDELA, de Sylvanus OLYMPIO, …, et j’ai appris le Coaching Africain, le Coaching de notre race, le Coaching de nos ancêtres, avec lequel je viens pour une quinzaine de changement radical et positif.

Je viens pour former en science des affaires, je viens pour former en chemin du développement personnel et mental, je viens pour former en entrepreneuriat sans financement, je viens pour former en gestion des ressources humaines, je viens pour former en chemin des millionnaires, je viens pour former en bonheur conjugal et familial, je viens pour former en chemin de la santé et de la jeunesse permanente. Tout ceci en une semaine de rêve appelée Salon International du Coaching et de l’emploi (Voir pièce jointe).

Mais je viens aussi pour former des Coachs degré 1 pour leur donner le diplôme de Licence Professionnelle en Coaching Africain. Oui, en Afrique et seulement en Afrique, on donne une Licence, un Master et un Ph.D en Coaching Africain (Voir pièce jointe).

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon nom est Patrick Armand POGNON, je suis Coach Professionnel, c’est-à-dire spécialiste de la réussite intégrale par la maîtrise de ses pensées. Vous voulez la santé, vous voulez la paix du cœur, le bien-être et le bonheur, vous voulez la prospérité sans fin, c’est mon devoir, mon boulot de vous guider vers vos buts. Un Coach travaille notre mental pour l’orienter vers le meilleur.

2016 est résolument du passé. Jusqu’à la dernière seconde j’ai prié et programmé afin que chacun de nous arrache le maximum à 2016. Maintenant, le passé est passé, 2017 s’ouvre devant nous plein de promesses. Il nous faut prendre dès à présent les taureaux par les cornes pour assurer à chacun de nous mais aussi à l’Afrique une victoire palpable, visible, tangible. 2017 est l’année de tous les bons. Je ne vous souhaite pas des vœux (l’histoire de l’Afrique n’en connait pas), je vous demande d’agir dès maintenant pour une vie meilleure.

Deux fermiers ont prié pour avoir la pluie, l’un a préparé son champ et Dieu envoya sa pluie, l’autre n’a pas préparé son champ et Dieu n’a pas envoyé sa pluie. Soyons résolument celui qui a préparé son champ pour tout avoir en 2017. Nous allons gagner 2017, l’Afrique va gagner 2017. Ce serait beau, ce serait fort.

Les rendez-vous de Ouagadougou sont conçus pour que coule et déborde en nous, l’amour de Dieu, la puissance de Dieu, l’énergie de Dieu, la santé divine, l’agent, l’efficacité, la Joie, la grâce. En tout cas, j’y serai pour tout gagner, et toi ?

Coach Patrick Armand POGNON est Consultant International Certifié en Développement intégral, Coach-Instructeur Général Certifié 3ème degré, Président Mondial des Ambassadeurs du Développement, Président de l’Autorité de Régulation du Coaching Africain, Leader et Chroniqueur du Cerveau Collectif Africain, General-Manager de l’Agence Africaine de Coaching et de Communication (AFRICOACHS-Sarl), Président du Comité Scientifique de l’Université Virtuelle du Leadership des Ambassadeurs du Développement, Auteur de plusieurs livres sur la science des affaires, le développement personnel et mental, le chemin de l’emploi et de l’international, l’argent et